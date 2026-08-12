Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 13 Agustus 2026 | 03.54 WIB

12 Perilaku Zodiak Mengusir Bosan Saat Bekerja, Dari Melamun hingga Berkeliling Mencari Inspirasi

Ilustrasi bekerja/Magnific - Image

Ilustrasi bekerja/Magnific

JawaPos.com-Bagi sebagian orang, rasa bosan adalah hal yang paling menyebalkan dan mereka akan melakukan hampir apa saja agar tidak perlu mengalaminya. 

Beberapa zodiak berusaha sebaik mungkin untuk menghindari rasa bosan. Mereka membuat jadwal yang sangat padat dan selalu sibuk melakukan sesuatu.

Meskipun demikian, mereka kerap merasa bosan. Menurut informasi dari laman yourtango.com yang dikutip pada (12/08) 12 zodiak berikut punya cara yang unik untuk mengusir kebosanannya. 

Aries akan melakukan berbagai cara untuk menghindari pekerjaan. Aries biasanya selalu memiliki banyak hal yang dikerjakan dalam satu waktu. Jika sudah tidak ada pilihan lain dan aries benar-benar bosan karena tidak memiliki kegiatan, mereka mungkin akan membersihkan seluruh rumahnya. Begitu aries memutuskan untuk melakukan sesuatu, bahkan hanya untuk mengusir rasa bosan, mereka benar-benar bersih-bersih untuk mengembalikan moodnya. 

Taurus memiliki tingkat toleransi yang cukup tinggi terhadap rasa bosan karena mereka biasanya mampu menemukan cara untuk menghibur diri. Taurus biasanya akan menonton film sebentar, merangkai bunga, membaca buku, ataupun mendengarkan musik. Banyak hal bagi taurus untuk mendapatkan semangatnya kembali untuk kembali bekerja.

Saat gemini mulai merasa bosan dalam sebuah percakapan, mereka justru akan semakin aktif bersosialisasi. Mereka akan berusaha menggali sesuatu yang menarik dari orang yang membuat mereka bosan. Cara terbaik bagi gemini untuk mengatasi kebosanan adalah mencari teman atau keluarga yang bisa menghibur mereka.

Cancer jarang memiliki banyak waktu untuk diri sendiri. Mereka jarang memiliki banyak waktu untuk dirinya sendiri. Cancer justru akan mencari sesuatu yang bisa mereka lakukan untuk orang lain. Jika masih merasa bosan, mereka akan mencari kegiatan lain seperti berolahraga ataupun melakukan aktivitas bersama orang lain.

Leo tidak menyukai rasa bosan. Mereka akan melakukan apapun yang bisa dilakukan untuk menghilangkannya. Leo tidak suka merasa terjebak atau hidup di dalam keadaan yang stagnan. Mereka akan selalu mencari petualangan, hiburan, dan sesuatu yang menyenangkan untuk menambahkan warna di dalam kehidupannya.

Virgo mungkin bisa merasa bosan dengan orang atau aktivitas tertentu, tetapi mereka biasanya tidak mudah bosan saat berada sendirian di rumah. Virgo tidak kesulitan menemukan sesuatu yang menarik dipelajari. Mereka justru akan bersemangat karena merasa menemukan bidang baru untuk dipelajari.

Saat bosan, libra akan mengejar ketertinggalan diri mereka lewat media sosial. Kegiatan doom scrolling membantu libra tetap terstimulasi secara mental sekaligus membuat mereka merasa sedang menuju tujuan yang ingin dicapai. Libra mungkin akan melakukan sesuatu yang lebih random.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Ingin Membuat Pasangan Merasa Diperhatikan? Lakukan 7 Perilaku Sederhana Ini Setiap Hari - Image
Kepribadian

Ingin Membuat Pasangan Merasa Diperhatikan? Lakukan 7 Perilaku Sederhana Ini Setiap Hari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 05.11 WIB

Tidak Ingin Kecewa Berat Setelah Mengalami Kegagalan? Lakukan 7 Perilaku Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Tidak Ingin Kecewa Berat Setelah Mengalami Kegagalan? Lakukan 7 Perilaku Ini Menurut Psikologi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 04.46 WIB

Bukan Sekadar Negatif, 9 Perilaku Ini Bisa Jadi Tanda Hubungan yang Tidak Sehat - Image
Kepribadian

Bukan Sekadar Negatif, 9 Perilaku Ini Bisa Jadi Tanda Hubungan yang Tidak Sehat

Kamis, 13 Agustus 2026 | 04.23 WIB

Terpopuler

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek' - Image
1

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

4

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

8

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

9

Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!

10

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore