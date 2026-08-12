Tidak Ingin Kecewa Berat Setelah Mengalami Kegagalan? Lakukan 7 Perilaku Ini Menurut Psikologi

seseorang yang tidak terlalu kecewa setelah mengalami kegagalan./Magnific/jcomp
JawaPos.com - Kegagalan sering kali terasa lebih menyakitkan daripada yang kita bayangkan. Bukan hanya karena sesuatu yang kita inginkan tidak tercapai, tetapi karena kegagalan dapat mengguncang cara kita melihat diri sendiri.
Ketika sebuah rencana gagal, hubungan berakhir, pekerjaan yang diinginkan tidak didapatkan, usaha mengalami kerugian, atau target yang sudah diperjuangkan berbulan-bulan ternyata tidak tercapai, pikiran kita mudah berkata, “Aku memang tidak mampu.” Dari satu kegagalan, kita kemudian membuat kesimpulan yang jauh lebih besar tentang kehidupan.
Padahal, gagal melakukan sesuatu tidak sama dengan menjadi orang yang gagal.
Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (12/8), menurut psikologi, kemampuan seseorang untuk menghadapi kegagalan sangat berkaitan dengan bagaimana ia menafsirkan peristiwa tersebut, mengelola emosinya, dan menentukan respons berikutnya. Kita memang tidak selalu bisa mencegah rasa kecewa, tetapi kita dapat belajar agar kekecewaan tidak berkembang menjadi putus asa berkepanjangan.
Jika Anda tidak ingin satu kegagalan membuat hidup terasa hancur, berikut tujuh perilaku yang bisa dilatih.
1. Jangan Langsung Menganggap Kegagalan Sebagai Identitas Diri
Salah satu kesalahan paling umum setelah mengalami kegagalan adalah mengubah “saya gagal melakukan sesuatu” menjadi “saya adalah orang yang gagal.”
Keduanya terdengar mirip, tetapi secara psikologis memiliki dampak yang sangat berbeda.
Bayangkan seseorang gagal dalam sebuah wawancara kerja. Ia bisa berkata:
“Saya tidak berhasil mendapatkan pekerjaan ini.”
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