Ingin Membuat Pasangan Merasa Diperhatikan? Lakukan 7 Perilaku Sederhana Ini Setiap Hari

JawaPos.com - Dalam hubungan romantis, perhatian sering kali dianggap sebagai sesuatu yang besar: memberikan hadiah, mengajak makan malam, merencanakan liburan, atau memberikan kejutan istimewa.

Padahal, dalam kehidupan sehari-hari, perasaan "diperhatikan" justru sering terbentuk dari hal-hal yang jauh lebih sederhana.

Seseorang bisa saja menerima hadiah mahal, tetapi tetap merasa sendirian jika pasangannya tidak pernah benar-benar mendengarkan. Sebaliknya, seseorang mungkin merasa sangat dicintai hanya karena pasangannya mengingat hal kecil yang pernah ia ceritakan beberapa hari sebelumnya.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (12/8), psikologi hubungan menunjukkan bahwa kualitas hubungan tidak hanya dibangun melalui momen-momen romantis yang besar. Hubungan yang sehat juga terbentuk dari pola interaksi kecil yang dilakukan secara konsisten: mendengarkan, merespons, menunjukkan penghargaan, memberikan ruang, dan hadir secara emosional.

Perhatian, dengan kata lain, bukan hanya tentang "apa yang Anda berikan", tetapi tentang bagaimana pasangan merasakan kehadiran Anda dalam kehidupan sehari-harinya.

Jika Anda ingin membuat pasangan merasa lebih diperhatikan tanpa harus melakukan sesuatu yang rumit, berikut tujuh perilaku sederhana yang bisa dilakukan hampir setiap hari.

1. Dengarkan Pasangan Tanpa Langsung Mencari Solusi

Salah satu bentuk perhatian yang sering diremehkan adalah kemampuan untuk benar-benar mendengarkan.

Ketika pasangan bercerita tentang pekerjaan yang melelahkan, konflik dengan seseorang, kekhawatiran, atau bahkan sesuatu yang tampaknya sepele, kita sering tergoda untuk langsung memberikan solusi.