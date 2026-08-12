Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Kamis, 13 Agustus 2026 | 05.11 WIB

Ingin Membuat Pasangan Merasa Diperhatikan? Lakukan 7 Perilaku Sederhana Ini Setiap Hari

seseorang yang membuat pasangannya merasa diperhatikan./Magnific/The Yuri Arcurs Collection - Image

seseorang yang membuat pasangannya merasa diperhatikan./Magnific/The Yuri Arcurs Collection

JawaPos.com - Dalam hubungan romantis, perhatian sering kali dianggap sebagai sesuatu yang besar: memberikan hadiah, mengajak makan malam, merencanakan liburan, atau memberikan kejutan istimewa.

Padahal, dalam kehidupan sehari-hari, perasaan "diperhatikan" justru sering terbentuk dari hal-hal yang jauh lebih sederhana.

Seseorang bisa saja menerima hadiah mahal, tetapi tetap merasa sendirian jika pasangannya tidak pernah benar-benar mendengarkan. Sebaliknya, seseorang mungkin merasa sangat dicintai hanya karena pasangannya mengingat hal kecil yang pernah ia ceritakan beberapa hari sebelumnya.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (12/8), psikologi hubungan menunjukkan bahwa kualitas hubungan tidak hanya dibangun melalui momen-momen romantis yang besar. Hubungan yang sehat juga terbentuk dari pola interaksi kecil yang dilakukan secara konsisten: mendengarkan, merespons, menunjukkan penghargaan, memberikan ruang, dan hadir secara emosional.

Perhatian, dengan kata lain, bukan hanya tentang "apa yang Anda berikan", tetapi tentang bagaimana pasangan merasakan kehadiran Anda dalam kehidupan sehari-harinya.

Jika Anda ingin membuat pasangan merasa lebih diperhatikan tanpa harus melakukan sesuatu yang rumit, berikut tujuh perilaku sederhana yang bisa dilakukan hampir setiap hari.

1. Dengarkan Pasangan Tanpa Langsung Mencari Solusi

Salah satu bentuk perhatian yang sering diremehkan adalah kemampuan untuk benar-benar mendengarkan.

Ketika pasangan bercerita tentang pekerjaan yang melelahkan, konflik dengan seseorang, kekhawatiran, atau bahkan sesuatu yang tampaknya sepele, kita sering tergoda untuk langsung memberikan solusi.

"Ya sudah, jangan dipikirkan."

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Jika Anda Merasa Selalu Diperhatikan di Tempat Umum, Menurut Psikologi Anda Mungkin Menunjukkan 6 Perilaku Ini Tanpa Menyadarinya - Image
Kepribadian

Jika Anda Merasa Selalu Diperhatikan di Tempat Umum, Menurut Psikologi Anda Mungkin Menunjukkan 6 Perilaku Ini Tanpa Menyadarinya

Rabu, 24 Juni 2026 | 22.31 WIB

Pasangan yang Kehilangan Gairah Psikologi Cinta Meski Punya Hobi Sama Ternyata Punya 9 Kebiasaan Ini - Image
Lifestyle

Pasangan yang Kehilangan Gairah Psikologi Cinta Meski Punya Hobi Sama Ternyata Punya 9 Kebiasaan Ini

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00.32 WIB

Pasangan yang Ingin Hubungannya Membaik Ternyata Sering Ucapkan 9 Kalimat Psikologi Ini - Image
Kepribadian

Pasangan yang Ingin Hubungannya Membaik Ternyata Sering Ucapkan 9 Kalimat Psikologi Ini

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22.34 WIB

Terpopuler

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek' - Image
1

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

4

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

8

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

9

Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!

10

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore