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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 12 Agustus 2026 | 21.14 WIB

7 Weton Ini Akan Kaya Raya Saat Diragukan dan Dihina, Kuncinya Sabar dan Legowo!

Ilustrasi weton yang sukses besar setelah dihina dan diremehkan. (Magnific) - Image

Ilustrasi weton yang sukses besar setelah dihina dan diremehkan. (Magnific)

JawaPos.com - Menurut khasanah Primbon Jawa tujuh weton dipercaya mampu bangkit saat diremehkan dan berpeluang meraih kesuksesan hingga kaya raya. Simak daftar weton istimewa ini menurut Primbon Jawa.

Ya, dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dipercaya mempunyai karakter kuat untuk menghadapi hinaan, cibiran, dan keraguan. 

Mereka digambarkan bukan sebagai pribadi yang membalas perkataan orang lain dengan kemarahan, melainkan memilih sabar, legowo, dan membuktikan diri melalui hasil nyata.

Dikutip dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, weton merupakan perpaduan hari dan pasaran kelahiran yang dipercaya memiliki gambaran karakter tertentu. 

Karena itu, ramalan weton sering digunakan sebagai bahan refleksi mengenai sifat, perjalanan hidup, rezeki, maupun keberuntungan seseorang.

Namun, penting dipahami bahwa ramalan weton bukan kepastian masa depan. Kekayaan dan kesuksesan seseorang tetap dipengaruhi oleh kerja keras, keterampilan, keputusan finansial, kesempatan, lingkungan, dan kemampuan menghadapi berbagai tantangan.

Lantas, weton apa saja yang dipercaya mampu menjadi kaya raya justru setelah melewati masa diremehkan dan dihina? Berikut ulasannya.

1. Senin Wage

Pemilik weton Senin Wage dipercaya memiliki karakter tenang dan tidak mudah terpancing oleh perkataan orang lain. 

Editor: Novia Tri Astuti
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