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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 12 Agustus 2026 | 10.40 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 12 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Zodiak pisces kurang memperhatikan kesehatan hari ini. Sangat disarankan bagi pisces untuk memantau kadar gula darah, memperhatikan makanan, dan mencoba memperbaiki kesehatan secara perlahan. 

Cobalah berjalan-jalan di pagi hari atau berolahraga setiap hari untuk meningkatkan kesejahteraan diri. Jika sempat berhenti berolahraga, mulailah kembali berolahraga hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Rabu, 12 Agustus 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak pisces perlu menetapkan tujuan dan membatasi beban yang memberi tekanan berlebihan pada hubungan asmara. Terkait karir, banyak orang sedang memperhatikan untuk memutuskan apakah akan memberi pisces kesempatan.

Sementara itu, patuhi peraturan lalu lintas, melajulah di bawah batas kecepatan, dan berkendaralah dengan hati-hati hari ini. Terkait keuangan, arahkan kembali investasimu dan pertimbangkan untuk melakukan donasi dengan tujuan yang mulia.

Cinta Pisces

Hari ini mungkin menghadirkan beberapa tantangan. Jika mampu menghadapinya dengan bijaksana, pisces dapat memperkuat hubungan asmara yang dijalin saat ini. 

Jika terus menunjuk dan menyalahkan orang lain, hubungan pisces mungkin akan pupus. Tetapkan tujuan dan batasi beban yang memberi tekanan berlebihan pada hubungan. Selain itu, berusahalah untuk rileks bersama pasangan.

Karir Pisces

Editor: Hanny Suwindari
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