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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 12 Agustus 2026 | 11.20 WIB

Ramalan Zodiak Aries 12 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (Freepik)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak aries mungkin bangun dengan perasaan dapat memindahkan gunung. Energi fisik, antusiasme, dan kepercayaan diri aries sangat tinggi. 

Proyek kreatif aries bersama orang lain dapat menyita banyak waktu. Namun, jika melatih atau membantu orang lain, hindari godaan untuk mengambil alih proyek tersebut.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Rabu, 12 Agustus 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries lebih baik diam jika tidak punya sesuatu yang baik untuk dikatakan. Terkait karir, manfaatkan setiap perkembangan yang terjadi di tempat kerja dengan menunjukkan kemampuan kepada atasan.

Sementara itu, aries harus menghindari berada di dekat api dan senjata karena kecelakaan dan cedera diperkirakan terjadi. Terkait keuangan, ambil risiko yang terukur saat akan berinvestasi dan beberapa pilihan aries pasti akan memberikan hasil finansial yang memuaskan.

Cinta Aries

Kesabaran adalah kunci utama dalam dunia percintaan aries saat ini. Emosi aries mudah tersulut dan cenderung mengatakan hal-hal yang mungkin disesali di kemudian hari. 

Suasana hati aries yang buruk tidak akan bertahan lama, tetapi dampak dari kata-kata tajam pasti akan bertahan lama. Jika tidak punya sesuatu yang baik untuk dikatakan, jangan katakan apa pun.

Karir Aries

Editor: Hanny Suwindari
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