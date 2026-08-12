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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 12 Agustus 2026 | 11.15 WIB

Ramalan Zodiak Leo 12 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)

JawaPos.com - Kesuksesan dan keberuntungan yang berkelanjutan, seharusnya membuat zodiak leo merasa bersemangat untuk melanjutkan rencana dan ide. Energi dan antusiasme leo tinggi. Leo mungkin berpikir untuk memperluas wawasan melalui perjalanan atau pendidikan. 

Leo benar-benar harus mempertimbangkan hal ini dengan serius. Rencanakan dengan cermat dan berhati-hatilah agar tidak bertindak sebelum waktunya tepat.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Rabu, 12 Agustus 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo dapat mengharapkan kedamaian segera kembali dalam hubungan asmara yang dijalani saat ini. Terkait karir, persiapkan dirimu karena leo akan memiliki jadwal yang padat dan sibuk dengan pekerjaan hari ini.

Sementara itu, berhati-hatilah dan jangan sampai mengemudi secara ugal-ugalan di jalan. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk mengamati pasar saham dan tidak membuat keputusan terburu-buru jika ingin berinvestasi.

Cinta Leo

Leo mungkin menghadapi beberapa hambatan dan kesalahpahaman dengan pasangan. Kemungkinan besar, hal ini menyebabkan gangguan dalam alur dan energi di antara berdua. Leo dapat mengharapkan kedamaian dan ketenangan akan segera kembali.

Karir Leo

Jika merupakan karyawan di sektor swasta, leo akan sangat sibuk dengan pekerjaan hari ini. Jadwal leo diperkirakan cukup padat, jadi persiapkan dirimu. 

Editor: Hanny Suwindari
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