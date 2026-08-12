Ramalan Zodiak Taurus 12 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/annakabanova1)
JawaPos.com – Hari ini, zodiak taurud bisa merasakan kembali kegembiraan hidup yang dimiliki saat masih kecil. Taurus pada dasarnya serius, dan perasaan gembira harus dihayati dan dihargai.
Mungkin tidak ada alasan yang jelas untuk itu, jadi jangan mencoba mencarinya. Imajinasi dan hubungan taurus dengan orang lain bisa meningkat sebagai hasilnya. Nikmatilah momen ini.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Rabu, 12 Agustus 2026.
Taurus (20 April – 20 Mei)
Hubungan asmara zodiak taurus akan kembali normal setelah bertengkar dengan orang yang dicintai. Terkait karir, berbanggalah karena taurus akan menerima pengakuan dari rekan kerja dan atasan hari ini.
Sementara itu, patuhi peraturan lalu lintas dan berhati-hatilah saat menggunakan benda tajam, peralatan listrik, dan api. Terkait keuangan, taurus akan menghasilkan banyak uang dengan cukup mudah yang berguna untuk mengisi cadangan dana tambahan.
Cinta Taurus
Hari ini, taurus sedih tentang kehidupan percintaan karena baru-baru ini bertengkar dengan orang yang dicintai. Jangan khawatir, karena meskipun pertengkaran kecil ini terjadi, hal tersebut tidak akan meninggalkan luka.
Meskipun mungkin merasa kesepian untuk sementara waktu, hubungan taurus akan segera kembali normal.
Karir Taurus
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita
Profil Penang FC: Ujian Persebaya Jelang Super League, Ada Misi Khusus Bernardo Tavares
Profil Lengkap Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur BI
Finis P9 Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bongkar Kesalahan di Silverstone
Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ