6 Zodiak Ini Terlalu Baperan, Kerap Menganggap Segala Sesuatu Secara Personal

Ilustrasi baper/Magnific
JawaPos.com - Beberapa zodiak berikut kerap menganggap segala sesuatu secara personal.
Mereka diketahui mudah baper dan terbawa suasana. Tidak jarang, bila mereka memasukkan segala sesuatu ke dalam hati, kemudian meluapkan emosinya pada anda.
Menurut informasi dari astrolog profesional yang dikutip dari laman yourtango.com berikut zodiak yang kerap merasa bahwa pendapat orang lain adalah serangan pada diri mereka, sehingga dianggap sebagai sesuatu penghinaan.
Aries
Aries menganggap semuanya secara pribadi. Mereka kerap menghubungkan setiap percakapan ada kaitannya dengan diri mereka sendiri. Apapun topik yang sedang dibicarakan, aries tetap tidak bisa menyerapnya secara objektif.
Pisces
Pisces mudah baper, tersinggung, dan menyalahkan diri sendiri. Segala sesuatu sebenarnya tidak harus memiliki hubungan satu sama lain. Namun, disaat pisces berpikiran demikian, semuanya bisa terasa sangat personal dan menyinggung hati mereka.
Gemini
Gemini adalah zodiak yang plin plan. Mereka kerap mengambil segala sesuatunya secara personal. Jika anda menghina atau meremehkan sesuatu yang diangap berharga oleh gemini.
Mereka bisa menganggap bahwa anda sedang menghina gaya mereka. Jangan heran bila gemini kerap tidak menyukai gaya anda.
Libra
Libra sulit membiarkan segala sesuatu berjalan dengan begitu saja. Mereka akan menganggapsuatu kesalahan fatal, jika anda menyukai apa yang mereka tidak suka.
Tidak hanya menganggap secara personal, tetapi juga berusaha membuat anda merasa bersalah karena memiliki opini yang berbeda.
Virgo
Virgo bisa merasa bahwa tidak ada dunia di luar diri mereka. Jika anda cukup berani memperkenalkan konsep atau informasi baru pada virgo, mereka justru akan menolak karena menganggap bahwa mereka tidak mengetahuinya. Mereka bisa menganggap hal tersebut sebagai penghinaan.
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