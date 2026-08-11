Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 11 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak aquarius akan mengalami beberapa perubahan positif dalam hidup. Aquarius dapat mengharapkan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras yang dilakukan. Selain itu, aquarius juga dapat mengalami peningkatan keterampilan dan produktivitas.

Kemampuan aquarius untuk menyelesaikan tugas dengan efisien, akan memberikan lebih banyak energi positif dalam diri sendiri. Hari ini juga merupakan hari yang tepat untuk membuat strategi baru.

Hari ini, zodiak pisces merasa bijaksana dan kontemplatif. Pisces memeriksa bagaimana mencapai tingkat kesuksesan saat ini dan bertanya-tanya tentang apa yang akan terjadi di masa depan.

Introspeksi akan membantu pisces menjaga tujuan tetap dalam perspektif. Namun, pastikan untuk tidak mulai melamun karena pisces cenderung suka bermimpi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Selasa, 11 Agustus 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius membutuhkan inisiatif untuk menyerahkan hati dan jiwa kepada seseorang yang istimewa. Terkait karir, aquarius akhirnya menerima pengakuan yang telah ditunggu-tunggu atas kerja keras yang dilakukan.

Sementara itu, jangan mengemudi dengan ceroboh dan agresif karena kecelakaan dan cedera sangat mungkin terjadi. Pada sisi keuangan, ikuti kecepatan tempo kerja yang sibuk agar bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cukup cepat.

Cinta Aquarius