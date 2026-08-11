Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 11 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (freepik)
JawaPos.com - Hari yang luar biasa menanti zodiak aries hari ini. Tidak peduli seberapa sulit situasinya, aries akan keluar sebagai pemenang. Aries merasa siap menghadapi apa pun yang diberikan kehidupan.
Kerja keras aries akhirnya akan diakui dan aries akan diberi penghargaan berupa bonus atau promosi di tempat kerja. Mulai saat ini, kondisi keuangan aries akan berangsur-angsur membaik.
Zodiak taurus mungkin merasa stres, tetapi juga akan optimis dan penuh harapan. Taurus akan merasa bahagia menyaksikan orang-orang terkasih mendukung di saat-saat sulit.
Anggaplah diri sendiri beruntung karena memiliki sistem dukungan di saat suka dan duka. Bersyukurlah dan beri tahu orang-orang terkasih betapa berartinya mereka bagi taurus.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Selasa, 11 Agustus 2026.
Aries (21 Maret – 19 April)
Zodiak aries mengendalikan reaksi terhadap pasangan karena cenderung bersikap agresif hari ini. Terkait karir, cobalah memanfaatkan semua bakatmu untuk meraih tujuan.
Sementara itu, berhati-hatilah di jalan dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm saat berkendara. Terkait keuangan, ambil risiko yang terukur saat akan berinvestasi dan beberapa pilihan aries pasti akan memberikan hasil finansial yang memuaskan.
Cinta Aries
Hari ini, aries perlu memahami perbedaan antara bersikap tegas dan agresif. Aries cenderung bersikap agresif hari ini, jadi perlu mengendalikan reaksi terhadap pasangan.
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