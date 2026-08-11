Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 11 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak leo harus berusaha untuk mengekspresikan diri dengan lebih jelas. Leo dipenuhi dengan pemikiran yang cemerlang, tetapi nilai dari pemikiran tersebut hilang dalam terjemahan dan interpretasi.

Ingatlah bahwa orang lain perlu memahami makna sebenarnya dari apa yang leo bicarakan. Meskipun perlu berusaha lebih keras, leo tidak akan kalah. Usaha yang leo lakukan saat mengekspresikan diri, pada akhirnya akan menyelamatkan dari rasa frustrasi dan kekecewaan.

Zodiak virgo mungkin akan diminta oleh teman atau keluarga untuk membantu. Virgo bisa menjadi impulsif dan mencoba membantu mereka hari ini. Berikan nasihat yang bijaksana, karena teman dan keluarga mempercayai penilaian dan kemampuan virgo untuk membaca situasi.

Beri penghargaan pada diri sendiri atas perbuatan baik yang telah dilakukan. Hal itu akan membuat virgo sangat puas dan bahagia.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Selasa, 11 Agustus 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo memiliki waktu untuk menikmati kebersamaan yang menciptakan kenangan romantis dengan pasangan. Terkait karir, leo akan terkejut ketika diberi penghargaan atas kinerja yang ditunjukkan di tempat kerja.

Sementara itu, jangan melakukan aktivitas yang membutuhkan kerja fisik berat untuk menghindari cedera. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk mengamati pasar saham dan tidak membuat keputusan terburu-buru jika ingin berinvestasi.

Cinta Leo