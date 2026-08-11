Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 11 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ramalan zodiak Gemini dan Cancer./ freepik
JawaPos.com - Zodiak gemini mungkin merasa murung dan mudah marah hari ini. Hindari berbicara terlalu banyak, karena gemini mungkin tanpa sadar mengucapkan sesuatu yang menyakitkan.
Bersikaplah lembut dalam menyampaikan pendapat dan tetaplah fokus pada hal-hal yang lebih penting dalam hidup. Cobalah untuk terlibat dalam kegiatan rekreasi yang akan meringankan suasana hati dan membawa rasa tenang.
Hari ini adalah waktu yang fantastis untuk merombak kehidupan sosialmu, zodiak cancer. Cancer berada dalam suasana hati yang ceria dan gembira. Cancer merasa bosan atau kesal di tempat kerja, karena kewajiban cancer membuat terbebani.
Cobalah pergi keluar dengan seorang teman dan lihatlah bagaimana hasilnya. Jika tidak menyukai acara sosial, melakukannya sesekali dapat membantu cancer untuk rileks dan menyegarkan diri.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Selasa, 11 Agustus 2026.
Gemini (21 Mei – 20 Juni)
Zodiak gemini harus berani dan terus terang jika ingin menunjukkan kepedulian kepada pasangan. Terkait karir, cobalah memperkuat diri sendiri dengan keterampilan baru untuk meningkatkan prospek karir.
Sementara itu, berhati-hatilah karena gemini rentan terhadap kecelakaan dan mengalami cedera fisik. Terkait keuangan, hindari melakukan investasi berisiko jangka pendek yang akan mendatangkan lebih banyak kerugian.
Cinta Gemini
Mencari hadiah untuk pasangan dapat memberikan kebahagiaan dan kepuasan. Namun, gemini harus berani dan terus terang jika tidak ingin melewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kepedulian kepada pasangan. Jangan malu dan ungkapkan keinginan hatimu untuk memulai perjalanan cinta.
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