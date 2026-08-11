Ramalan Zodiak Pisces 11 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak pisces merasa bijaksana dan kontemplatif. Pisces memeriksa bagaimana mencapai tingkat kesuksesan saat ini dan bertanya-tanya tentang apa yang akan terjadi di masa depan.

Introspeksi akan membantu pisces menjaga tujuan tetap dalam perspektif. Namun, pastikan untuk tidak mulai melamun karena pisces cenderung suka bermimpi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Selasa, 11 Agustus 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak pisces perlu menetapkan tujuan dan mengusahakan untuk menikmati akhir pekan dengan pasangan. Terkait karir, pandangan pisces mulai dianggap di kalangan manajemen dan memberikan dampak di tempat kerja.

Sementara itu, jangan membiarkan pikiran melayang dan teralihkan saat mengemudi atau mengoperasikan peralatan. Terkait keuangan, arahkan kembali investasimu dan pertimbangkan untuk melakukan donasi dengan tujuan yang mulia.

Cinta Pisces

Ikuti instingmu sepenuhnya hari ini. Pisces tahu kapan pasangan membutuhkan bimbingan, kekuatan, dan kebenaran yang murni. Hari ini mungkin juga membawa beberapa tantangan.

Jika menghadapinya, pisces dapat memperkuat hubungan yang dijalani. Tetapkan tujuan dan usahakan untuk bersantai dan menikmati akhir pekan.