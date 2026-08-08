Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 21.00 WIB

Tak Mudah Diremehkan, 5 Shio Ini Punya Bakat dan Jiwa Kepemimpinan Kuat

ilustrasi shio yang terlahir hebat. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio yang terlahir hebat. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Setiap orang memiliki karakter dan kelebihan yang berbeda. Ada yang menonjol karena keberaniannya, ada pula yang memiliki kemampuan memimpin, beradaptasi, atau memengaruhi orang lain.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya. Kepercayaan ini tidak hanya membahas keberuntungan, tetapi juga sering digunakan untuk menggambarkan potensi, karakter, serta kelebihan seseorang.

Dari 12 shio yang dikenal dalam astrologi Tiongkok, beberapa di antaranya dipercaya memiliki karakter yang lebih menonjol. Mereka dianggap mempunyai keberanian, ambisi, kreativitas, kecerdasan emosional, hingga kemampuan membangun pengaruh.

Karakter tersebut membuat sejumlah shio kerap digambarkan sebagai sosok yang mampu menjadi pemimpin atau inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya.

Dilansir dari Business Insider, berikut lima shio yang disebut memiliki karakter kuat, bakat menonjol, dan berpotensi menjadi panutan.

1. Macan

Shio Macan identik dengan keberanian dan rasa percaya diri. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang tidak mudah ragu ketika harus mengambil keputusan penting.

Karismanya juga membuat Macan cenderung mudah menarik perhatian. Ketika memiliki tujuan, mereka tidak segan mengambil langkah berani untuk mencapainya.

Kemampuan memimpin menjadi salah satu karakter yang paling sering dikaitkan dengan shio ini. Kreativitas dan keberanian mencoba sesuatu yang berbeda juga membuat Macan dianggap mampu menginspirasi orang lain.

Bagi Macan, tantangan bukan selalu sesuatu yang harus dihindari. Justru, situasi sulit dapat menjadi kesempatan untuk membuktikan kemampuan diri.

2. Ayam

Shio Ayam dikenal memiliki karakter disiplin dan tekun. Mereka biasanya tidak keberatan memulai sesuatu dari bawah selama memiliki tujuan yang jelas.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
5 Zodiak yang Punya Bakat Alami untuk Kaya dengan Jalur Bisnis, Berpotensi Jadi CEO Sukses - Image
Zodiak

5 Zodiak yang Punya Bakat Alami untuk Kaya dengan Jalur Bisnis, Berpotensi Jadi CEO Sukses

Selasa, 4 Agustus 2026 | 18.08 WIB

Bukan Sekadar Naik Jabatan, 5 Shio Ini Disebut Punya Bakat Membuka Lapangan Kerja - Image
Zodiak

Bukan Sekadar Naik Jabatan, 5 Shio Ini Disebut Punya Bakat Membuka Lapangan Kerja

Senin, 3 Agustus 2026 | 05.24 WIB

Tak Selalu Susah Cari Uang, 3 Weton Ini Disebut Punya Bakat Menarik Kemakmuran - Image
Zodiak

Tak Selalu Susah Cari Uang, 3 Weton Ini Disebut Punya Bakat Menarik Kemakmuran

Jumat, 31 Juli 2026 | 05.35 WIB

Terpopuler

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran - Image
1

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

2

Hasil Piala Presiden: Persib Bandung vs Persebaya Surabaya 1-1, Lanjut ke Extra Time!

3

Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!

4

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!

5

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara

6

Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia

7

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!

8

Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal

9

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!

10

Senpi hingga Narkoba di Sekolah Swasta di Jaksel Ternyata Milik Eks Ketua Yayasan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore