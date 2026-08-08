Menurut Psikologi, 7 Kekuatan Ini Perlu Dibangun agar Hubungan Tetap Kuat Saat Diuji Masalah

seseorang yang memiliki hubungan yang kuat. (Magnific)

JawaPos.com - Setiap hubungan pasti akan menghadapi ujian. Tidak ada pasangan yang menjalani hubungan tanpa perbedaan pendapat, kesalahpahaman, tekanan ekonomi, kesibukan pekerjaan, hingga perubahan prioritas hidup. Banyak orang mengira bahwa pasangan yang bahagia adalah mereka yang hampir tidak pernah bertengkar. Padahal, menurut psikologi, kualitas sebuah hubungan bukan ditentukan oleh seberapa sedikit konflik yang terjadi, melainkan bagaimana pasangan mampu menghadapi konflik tersebut bersama.



Penelitian dalam psikologi hubungan menunjukkan bahwa pasangan yang bertahan dalam jangka panjang bukanlah pasangan yang sempurna, melainkan mereka yang memiliki fondasi emosional yang kuat. Mereka membangun kebiasaan, pola pikir, dan keterampilan yang membuat hubungan tetap kokoh meskipun diterpa berbagai tantangan.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (7/8), tujuh kekuatan yang perlu dibangun oleh setiap pasangan agar hubungan tetap sehat, harmonis, dan mampu bertahan dalam berbagai situasi.



1. Kemampuan Berkomunikasi dengan Jujur dan Empatik



Komunikasi sering disebut sebagai jantung sebuah hubungan. Namun komunikasi yang sehat bukan sekadar berbicara, melainkan kemampuan menyampaikan perasaan sekaligus memahami perasaan pasangan.



Dalam psikologi, komunikasi yang efektif melibatkan dua hal penting, yaitu kejujuran dan empati. Kejujuran membuat pasangan mengetahui apa yang sebenarnya dirasakan, sedangkan empati membantu memahami sudut pandang pasangan tanpa langsung menghakimi.



Pasangan yang memiliki komunikasi baik biasanya tidak menyimpan masalah terlalu lama. Mereka mampu mengatakan, "Aku merasa sedih," atau "Aku membutuhkan perhatianmu," daripada menyerang dengan kalimat seperti, "Kamu memang selalu egois."



Ketika komunikasi dilakukan dengan tenang dan penuh rasa hormat, konflik justru menjadi kesempatan untuk saling mengenal lebih dalam.



2. Kepercayaan yang Dibangun Secara Konsisten



Kepercayaan bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Ia dibangun melalui tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari.



Menepati janji, bersikap terbuka, menjaga komitmen, serta tidak menyembunyikan hal-hal penting adalah fondasi utama munculnya rasa percaya.



Menurut psikologi, kepercayaan menciptakan rasa aman secara emosional. Saat seseorang merasa aman bersama pasangannya, ia tidak lagi sibuk mencurigai atau takut ditinggalkan. Energi hubungan pun dapat diarahkan untuk tumbuh bersama, bukan untuk mempertahankan diri.



Sebaliknya, sekali kepercayaan rusak, proses memperbaikinya membutuhkan waktu, kesabaran, dan usaha dari kedua belah pihak.



3. Kemampuan Mengelola Emosi



Tidak semua masalah berasal dari situasi yang sulit. Sering kali konflik membesar karena emosi yang tidak terkendali.



Marah, kecewa, cemburu, dan sedih merupakan emosi yang wajar. Yang menjadi masalah adalah ketika emosi tersebut dilampiaskan dengan cara menyakiti pasangan melalui bentakan, hinaan, atau sikap diam berkepanjangan.



Psikologi menekankan pentingnya regulasi emosi, yaitu kemampuan mengenali, menerima, dan mengendalikan perasaan sebelum bereaksi.



Pasangan yang matang secara emosional biasanya mampu berkata, "Aku sedang marah, aku butuh waktu sebentar untuk menenangkan diri," daripada langsung mengucapkan kata-kata yang nantinya disesali.



Mengelola emosi bukan berarti menekan perasaan, melainkan memilih cara terbaik untuk mengekspresikannya.



4. Sikap Saling Mendukung dalam Masa Sulit



Hubungan yang sehat membuat kedua pasangan merasa memiliki tempat pulang ketika kehidupan sedang tidak mudah.



Saat salah satu sedang kehilangan pekerjaan, mengalami tekanan di tempat kerja, menghadapi masalah keluarga, atau merasa gagal, pasangan yang suportif hadir sebagai penyemangat, bukan sebagai hakim.



Dukungan emosional terbukti meningkatkan ketahanan psikologis seseorang. Perasaan bahwa "ada seseorang yang selalu berada di pihakku" memberikan rasa aman dan mengurangi beban stres.



Dukungan tidak selalu berbentuk solusi. Kadang, mendengarkan tanpa menghakimi sudah menjadi bentuk cinta yang sangat berarti.



5. Kemampuan Memaafkan dan Belajar dari Kesalahan



Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Dalam hubungan, kesalahan kecil maupun besar bisa saja terjadi.



Psikologi menunjukkan bahwa kemampuan memaafkan merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga hubungan jangka panjang. Namun memaafkan bukan berarti membenarkan perilaku yang menyakitkan atau mengabaikan batasan yang sehat.



Memaafkan berarti memilih untuk tidak terus-menerus membawa luka lama sebagai senjata dalam setiap pertengkaran.



Hubungan akan sulit berkembang jika setiap konflik selalu diungkit dengan kesalahan masa lalu. Sebaliknya, pasangan yang mampu belajar dari kesalahan akan tumbuh menjadi lebih dewasa.



6. Komitmen untuk Terus Bertumbuh Bersama



Hubungan yang sehat bukanlah hubungan yang berjalan tanpa perubahan. Manusia terus berkembang, begitu pula kebutuhan, tujuan, dan cara berpikir.



Pasangan yang kuat menyadari bahwa mereka harus terus menyesuaikan diri. Mereka bersedia belajar memahami perubahan pasangan, berdiskusi mengenai masa depan, dan membangun impian bersama.



Komitmen bukan sekadar bertahan ketika keadaan menyenangkan, tetapi tetap memilih bekerja sama ketika hubungan sedang diuji.



Dalam psikologi hubungan, komitmen dipandang sebagai keputusan sadar untuk terus berinvestasi dalam hubungan melalui waktu, perhatian, dan usaha.



7. Rasa Syukur dan Apresiasi terhadap Pasangan



Banyak hubungan menjadi hambar bukan karena kurang cinta, tetapi karena terlalu fokus pada kekurangan pasangan.



Padahal, penelitian psikologi positif menunjukkan bahwa mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi secara rutin dapat meningkatkan kepuasan hubungan.



Ucapan sederhana seperti "Terima kasih sudah menjemputku," "Aku bangga padamu," atau "Aku menghargai semua usahamu" mampu memperkuat ikatan emosional.



Apresiasi membuat pasangan merasa dihargai dan dilihat. Perasaan ini menjadi "bahan bakar" yang menjaga kehangatan hubungan dalam jangka panjang.



Hubungan yang Kuat Dibangun Setiap Hari



Hubungan yang langgeng bukanlah hasil dari keberuntungan semata. Ia dibangun melalui pilihan-pilihan kecil yang dilakukan setiap hari, mulai dari mendengarkan dengan sungguh-sungguh, menjaga kepercayaan, mengelola emosi, hingga terus menghargai pasangan.



Konflik tidak selalu menjadi tanda bahwa hubungan sedang menuju kehancuran. Justru, ketika pasangan mampu menghadapi konflik dengan cara yang sehat, hubungan dapat menjadi lebih kuat daripada sebelumnya.



Pada akhirnya, cinta bukan hanya tentang perasaan yang hadir di awal hubungan. Cinta juga merupakan kemampuan untuk terus belajar, beradaptasi, dan bertumbuh bersama. Ketujuh kekuatan tersebut menjadi fondasi penting agar hubungan tidak mudah goyah meski diterpa berbagai masalah kehidupan.



