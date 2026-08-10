4 Shio Ini Diprediksi Lepas dari Masa Sulit pada 11 Agustus 2026, Ada Rezeki dan Jawaban yang Dinant

JawaPos.com — Empat shio diprediksi mengalami perubahan positif pada Selasa, 11 Agustus 2026, ketika persoalan yang selama ini membebani mulai menemukan jalan keluar.

Dalam astrologi Tiongkok, hari tersebut disebut sebagai Receive Day, yang dikaitkan dengan penerimaan sesuatu yang dibutuhkan, termasuk manfaat finansial, peluang kerja, atau penyelesaian persoalan yang telah lama dinantikan.

Menurut ramalan YourTango, energi hari itu berada dalam pilar Fire Snake, sementara bulan masih berada dalam periode Fire Monkey dan 2026 merupakan Fire Horse.

Dalam kerangka ramalan astrologi tersebut, kombinasi ini dipandang membuka peluang bagi seseorang untuk menggunakan strategi, ketekunan, dan sumber daya yang tersedia guna keluar dari situasi sulit.

Dilansir dari YourTango, Senin (10/8/2026), perubahan yang diprediksi terjadi tidak datang dalam bentuk yang sama. Ada yang berkaitan dengan jawaban atas persoalan lama, ada pula yang menyangkut kondisi finansial. Lantas, shio mana saja yang diprediksi mulai merasakan titik terang tersebut?

1. Shio Monyet

Bagi pemilik shio Monyet, masa sulit disebut mulai menemukan titik terang setelah serangkaian pengalaman yang membuat mereka lebih memahami diri sendiri dan lingkungan.

Sifat ingin tahu menjadi modal untuk menemukan jawaban atas persoalan yang selama ini menggantung.

Setelah berusaha mengajukan pertanyaan dengan cara yang tepat dan tidak mudah menyerah, mereka diprediksi akhirnya memperoleh jawaban atau persetujuan yang telah lama ditunggu.