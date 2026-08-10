4 Shio Ini Diprediksi Lepas dari Masa Sulit pada 11 Agustus 2026, Ada Rezeki dan Jawaban yang Dinant

Ilustrasi pemilik shio yang akan mengalami perubahan positif dalam hidup / Foto: (Your Tango)
JawaPos.com — Empat shio diprediksi mengalami perubahan positif pada Selasa, 11 Agustus 2026, ketika persoalan yang selama ini membebani mulai menemukan jalan keluar.
Dalam astrologi Tiongkok, hari tersebut disebut sebagai Receive Day, yang dikaitkan dengan penerimaan sesuatu yang dibutuhkan, termasuk manfaat finansial, peluang kerja, atau penyelesaian persoalan yang telah lama dinantikan.
Menurut ramalan YourTango, energi hari itu berada dalam pilar Fire Snake, sementara bulan masih berada dalam periode Fire Monkey dan 2026 merupakan Fire Horse.
Dalam kerangka ramalan astrologi tersebut, kombinasi ini dipandang membuka peluang bagi seseorang untuk menggunakan strategi, ketekunan, dan sumber daya yang tersedia guna keluar dari situasi sulit.
Dilansir dari YourTango, Senin (10/8/2026), perubahan yang diprediksi terjadi tidak datang dalam bentuk yang sama. Ada yang berkaitan dengan jawaban atas persoalan lama, ada pula yang menyangkut kondisi finansial. Lantas, shio mana saja yang diprediksi mulai merasakan titik terang tersebut?
Baca Juga:3 Shio yang Bisa Jadi Sultan di Tahun 2026, Harta Benda dan Kekayaannya Awet sampai Sulit Habis
1. Shio Monyet
Bagi pemilik shio Monyet, masa sulit disebut mulai menemukan titik terang setelah serangkaian pengalaman yang membuat mereka lebih memahami diri sendiri dan lingkungan.
Sifat ingin tahu menjadi modal untuk menemukan jawaban atas persoalan yang selama ini menggantung.
Setelah berusaha mengajukan pertanyaan dengan cara yang tepat dan tidak mudah menyerah, mereka diprediksi akhirnya memperoleh jawaban atau persetujuan yang telah lama ditunggu.
2. Shio Kuda
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026
Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?
Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates