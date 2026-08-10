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Rabbany Wanadriani
Selasa, 11 Agustus 2026 | 02.59 WIB

Ramalan Zodiak Selasa 11 Agustus 2026: Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces

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ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Tujuan karier Capricorn akan tercapai melalui ketekunan yang mantap, jadi tetaplah pada jalur yang benar.

Sedangkan inovasi akan muncul di tempat kerja, menjadikan Aquarius pusat solusi kreatif.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan Kesehatan pada besok Selasa 11 Agustus 2026 untuk Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Sagitarius – (22 November hingga 21 Desember)

Petualangan hati menanti saat rencana spontan menyemarakkan kehidupan cinta Anda.

Peluang profesional akan muncul dari tempat yang paling tidak Anda duga, jadi tetap waspada dan raih kesempatan ini.

Periksa kembali detail pengeluaran apa pun untuk menghindari kejutan di kemudian hari.

Bergeraklah di luar ruangan, jiwa Anda mendambakan ruang terbuka dan kebebasan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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