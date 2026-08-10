Ramalan Shio Selasa 11 Agustus 2026: Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, Kambing

JawaPos.com – Meskipun urusan rumah tangga berjalan lancar, kelelahan mungkin menyebabkan kurangnya semangat shio Monyet.

Sedangkan nasib buruk bisa membuat patah semangat shio Kuda.

Berikut ini ramalan shio pada hari Selasa 11 Agustus 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, dan Kambing.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Prospek yang baik untuk kemajuan karier mungkin akan segera Anda raih.

Investasi mungkin tidak menguntungkan, tetapi keamanan finansial kemungkinan besar akan tercapai.

Meskipun urusan rumah tangga berjalan lancar, kelelahan mungkin menyebabkan kurangnya semangat.