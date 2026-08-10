Ramalan Zodiak Selasa 11 Agustus 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio

JawaPos.com – Isi ulang energi Libra dengan yoga lembut atau musik yang menenangkan untuk menyelaraskan kembali energi.

Sementara Scorpio, dengarkan intuisi, istirahat yang cukup atau meditasi akan sangat bermanfaat bagi Anda.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan Kesehatan pada besok Selasa 11 Agustus 2026 untuk Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Leo – (23 Juli hingga 22 Agustus)

Gairah bergejolak di bawah permukaan, siap meledak dalam hubungan Anda, tunjukkan kasih sayang Anda dengan berani.

Kreativitas akan bersinar dalam karier Anda, jangan ragu untuk mengajukan ide orisinal.

Pantau keuangan, tetapi percayai insting Anda pada investasi yang menjanjikan.

Prioritaskan perawatan diri, tertawa dan olahraga ringan akan mengembalikan semangat Anda.