Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Minggu, 9 Agustus 2026 | 04.36 WIB

5 Zodiak yang Punya Hobi Unik, Jelas Beda Daripada yang Lain

Ilustrasi naik gunung. (Magnific) - Image

Ilustrasi naik gunung. (Magnific)

JawaPos.Com - Di dalam beragam minat dan hobi yang dimiliki oleh setiap orang, beberapa zodiak dikenal memiliki hobi yang unik dan seringkali di luar dugaan.

Mereka mampu mengeksplorasi kreativitas, rasa ingin tahu, serta cara pandang yang berbeda. Sikap ini tercermin dari kecenderungan mereka dalam menyukai beberapa hal.

Berdasarkan informasi dari laman /timesofindia yang dikutip pada (07/08) berikut empat zodiak yang memiliki hobi yang tidak biasa.

Aquarius tertarik pada hobi-hobi yang tidak biasa. Aquarius menyukai teknologi dan menciptakan musik experimental. Semangat inovatif yang mereka miliki juga berkaitan dengan perubahan sosial. Keberanian mereka untuk mengeksplorasi ide-ide baru menjadikan aquarius sebagai pelopor. 

Gemini suka mempelajari banyak bahasa, mengoleksi buku-buku langka, sampai membuat podcast ataupun vlog harian. Kemampuan berkomunikasi membuat mereka suka berabung dengan forum diskusi. Mereka juga mampu menjalankan berbagai minat sekaligus sehingga memiliki hobi yang beragam dan tak biasa.

Sagittarius tertarik pada hobi olahraga ekstrem ataupun bertahan hidup di tengah alam liar. Keinginan mereka untuk terus menjelajah membuat sagittarius selalu mencari pengalaman baru dan memperluas perspektif. 

Leo sering menekuni dunia akting, stand up, sampai desain unik untuk cosplayer. Kepribadian mereka yang dinamis membuat leo gemar menjadi pusat perhatian sekaligus menghibur orang lain. Kemampuan mereka untuk tampil percaya diri, menjadikan leo menikmati berbagai hobi yang berkaitan dengan seni.

Pisces menikmati berbagai aktivitas yang membantu mereka mengenali diri sendiri. Daya tarik pisces yang dipenuhi dengan imajinasi membuat merek senang mengeksplorasi misteri kehidupan.mereka juga gemar mencari hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran batin.  

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Inilah Surga Rasa Kota Semarang yang Bikin Ketagihan Sejak Gigitan Pertama, Dari Kuliner Unik Burung-Burungan hingga Lumpia Legendaris - Image
Kuliner

Inilah Surga Rasa Kota Semarang yang Bikin Ketagihan Sejak Gigitan Pertama, Dari Kuliner Unik Burung-Burungan hingga Lumpia Legendaris

Selasa, 28 Juli 2026 | 21.09 WIB

Menurut Psikologi, 8 Kebiasaan Unik Ini Mungkin Membuat Orang Langsung Menyukai Anda - Image
Lifestyle

Menurut Psikologi, 8 Kebiasaan Unik Ini Mungkin Membuat Orang Langsung Menyukai Anda

Selasa, 14 Juli 2026 | 01.44 WIB

7 Alasan Mengapa Orang-Orang yang Benar-Benar Unik Sering Merasa Tidak Dipahami oleh Teman-Teman Terdekat Mereka Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 Alasan Mengapa Orang-Orang yang Benar-Benar Unik Sering Merasa Tidak Dipahami oleh Teman-Teman Terdekat Mereka Menurut Psikologi

Rabu, 3 Juni 2026 | 03.56 WIB

Terpopuler

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026 - Image
1

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026

2

Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup

3

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!

4

Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

5

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

6

Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?

7

Kejagung Periksa Febrie Adriansyah: Kenakan Rompi Pink dan Tangan Terborgol

8

Presiden Persebaya Surabaya Angkat Bicara Usai Juara, Azrul Ananda: Menuju Bintang Melalui Kesulitan

9

Profil Kiper Persebaya Reza Arya Pratama, Tepis 2 Penalti Persib di Final Piala Presiden 2026

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore