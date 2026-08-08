5 Zodiak yang Punya Hobi Unik, Jelas Beda Daripada yang Lain

JawaPos.Com - Di dalam beragam minat dan hobi yang dimiliki oleh setiap orang, beberapa zodiak dikenal memiliki hobi yang unik dan seringkali di luar dugaan.

Mereka mampu mengeksplorasi kreativitas, rasa ingin tahu, serta cara pandang yang berbeda. Sikap ini tercermin dari kecenderungan mereka dalam menyukai beberapa hal.

Berdasarkan informasi dari laman /timesofindia yang dikutip pada (07/08) berikut empat zodiak yang memiliki hobi yang tidak biasa.

Aquarius

Aquarius tertarik pada hobi-hobi yang tidak biasa. Aquarius menyukai teknologi dan menciptakan musik experimental. Semangat inovatif yang mereka miliki juga berkaitan dengan perubahan sosial. Keberanian mereka untuk mengeksplorasi ide-ide baru menjadikan aquarius sebagai pelopor.

Gemini

Gemini suka mempelajari banyak bahasa, mengoleksi buku-buku langka, sampai membuat podcast ataupun vlog harian. Kemampuan berkomunikasi membuat mereka suka berabung dengan forum diskusi. Mereka juga mampu menjalankan berbagai minat sekaligus sehingga memiliki hobi yang beragam dan tak biasa.

Sagittarius

Sagittarius tertarik pada hobi olahraga ekstrem ataupun bertahan hidup di tengah alam liar. Keinginan mereka untuk terus menjelajah membuat sagittarius selalu mencari pengalaman baru dan memperluas perspektif.

Leo

Leo sering menekuni dunia akting, stand up, sampai desain unik untuk cosplayer. Kepribadian mereka yang dinamis membuat leo gemar menjadi pusat perhatian sekaligus menghibur orang lain. Kemampuan mereka untuk tampil percaya diri, menjadikan leo menikmati berbagai hobi yang berkaitan dengan seni.

Pisces