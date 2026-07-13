Menurut Psikologi, 8 Kebiasaan Unik Ini Mungkin Membuat Orang Langsung Menyukai Anda

seseorang yang gampang disukai oleh orang lain. (magnific)

JawaPos.com - Pernahkah Anda bertemu seseorang yang baru beberapa menit berbicara, tetapi rasanya langsung nyaman? Sebaliknya, ada juga orang yang sebenarnya baik, namun sulit membangun kedekatan dengan orang lain.



Menariknya, psikologi menunjukkan bahwa kesan pertama tidak selalu ditentukan oleh penampilan, status sosial, atau kemampuan berbicara yang luar biasa. Justru, kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten sering kali menjadi alasan mengapa seseorang terasa hangat, dapat dipercaya, dan mudah disukai.



Hal ini bukan berarti Anda harus berpura-pura menjadi orang lain. Sebaliknya, kebiasaan berikut membantu menunjukkan sisi terbaik diri Anda secara alami.



Dilansir dari Hack Spirit pada Senin (13/7), terdapat delapan kebiasaan unik yang menurut psikologi dapat membuat orang lebih cepat menyukai Anda.



1. Mengingat Hal-Hal Kecil Tentang Orang Lain



Setiap orang ingin merasa dianggap penting. Salah satu cara paling sederhana untuk menunjukkan hal itu adalah dengan mengingat detail kecil yang pernah mereka ceritakan.



Misalnya, Anda mengingat nama anak mereka, minuman favoritnya, atau bahwa minggu lalu mereka sedang mempersiapkan presentasi penting. Ketika Anda menanyakan kabarnya beberapa hari kemudian, orang tersebut akan merasa bahwa Anda benar-benar mendengarkan.



Dalam psikologi sosial, perhatian terhadap detail seperti ini meningkatkan rasa dihargai dan memperkuat hubungan interpersonal. Orang cenderung lebih menyukai mereka yang membuat dirinya merasa "terlihat".



Kebiasaan ini juga menunjukkan empati dan kepedulian yang tulus, bukan sekadar basa-basi.



2. Tersenyum dengan Tulus, Bukan Dipaksakan



Senyuman adalah bahasa universal yang mampu mencairkan suasana. Namun, psikologi membedakan antara senyum yang dibuat-buat dan senyum yang benar-benar tulus.



Senyum yang tulus melibatkan otot di sekitar mata sehingga wajah terlihat lebih hangat dan ramah. Orang secara tidak sadar mampu membedakan ekspresi yang asli dan yang hanya formalitas.



Ketika Anda tersenyum dengan alami saat bertemu seseorang, otak mereka cenderung mengasosiasikan kehadiran Anda dengan rasa aman dan nyaman.



Itulah sebabnya orang yang murah senyum sering dianggap lebih mudah didekati.



3. Memberikan Perhatian Penuh Saat Mendengarkan



Di era ponsel dan media sosial, memberikan perhatian penuh menjadi sesuatu yang semakin langka.



Saat seseorang sedang berbicara, simpan ponsel, lakukan kontak mata secukupnya, dan dengarkan tanpa buru-buru memotong pembicaraan.



Psikologi menyebut perilaku ini sebagai active listening atau mendengarkan secara aktif. Orang yang merasa didengarkan akan lebih terbuka dan lebih percaya kepada lawan bicaranya.



Ironisnya, banyak orang berpikir bahwa agar disukai mereka harus pandai berbicara. Padahal, sering kali justru kemampuan mendengarkanlah yang membuat seseorang menjadi menarik.



4. Menunjukkan Sedikit Kerentanan



Banyak orang mengira bahwa untuk terlihat mengesankan mereka harus tampak sempurna.



Padahal, penelitian psikologi menunjukkan bahwa sedikit menunjukkan sisi manusiawi justru membuat seseorang terasa lebih dekat.



Misalnya, mengakui bahwa Anda pernah melakukan kesalahan, merasa gugup saat presentasi pertama, atau masih terus belajar dalam suatu bidang.



Selama dilakukan secara proporsional, keterbukaan seperti ini membuat orang merasa Anda autentik.



Mereka melihat Anda sebagai manusia biasa yang bisa dipahami, bukan sosok yang berusaha terlihat sempurna setiap saat.



5. Menggunakan Nama Seseorang Saat Berbicara



Nama adalah bagian dari identitas seseorang. Mendengar nama sendiri diucapkan dengan sopan memberikan kesan personal dalam percakapan.



Misalnya, dibanding mengatakan, "Terima kasih sudah membantu," Anda bisa mengatakan, "Terima kasih ya, Rina. Bantuanmu sangat berarti."



Penggunaan nama secara alami membuat komunikasi terasa lebih hangat.



Namun, hindari mengulang nama terlalu sering karena justru bisa terdengar tidak alami. Gunakan secukupnya agar tetap nyaman.



6. Memiliki Selera Humor yang Tidak Menjatuhkan Orang Lain



Humor adalah salah satu cara tercepat membangun kedekatan.



Namun, humor yang efektif bukanlah yang mempermalukan orang lain atau menjadikan seseorang sebagai bahan ejekan.



Sebaliknya, humor ringan tentang situasi sehari-hari atau bahkan tentang diri sendiri sering kali lebih diterima.



Psikologi menunjukkan bahwa tawa bersama meningkatkan rasa kebersamaan dan mempererat hubungan sosial.



Ketika orang merasa nyaman tertawa bersama Anda, mereka cenderung menghubungkan kehadiran Anda dengan emosi positif.



7. Memberikan Pujian yang Spesifik dan Tulus



Banyak orang memberikan pujian yang terlalu umum seperti, "Keren," atau "Bagus."



Padahal, pujian yang lebih spesifik terasa jauh lebih bermakna.



Contohnya:



"Cara kamu menjelaskan tadi sangat mudah dipahami."

"Saya suka bagaimana kamu tetap tenang saat menghadapi masalah."

"Presentasimu rapi sekali, kelihatan benar-benar dipersiapkan."



Pujian seperti ini menunjukkan bahwa Anda benar-benar memperhatikan usaha atau kualitas seseorang.



Hasilnya, orang akan merasa dihargai tanpa menganggap Anda sedang mencari perhatian.



8. Konsisten Menepati Hal-Hal Kecil



Kepercayaan tidak dibangun oleh tindakan besar semata, tetapi oleh kebiasaan kecil yang dilakukan berulang.



Jika Anda mengatakan akan mengirim pesan malam ini, lakukan.



Jika berjanji datang pukul delapan, usahakan tepat waktu.



Jika tidak bisa memenuhi janji, beri kabar lebih awal.



Psikologi menyebut konsistensi sebagai salah satu fondasi utama dalam membangun kepercayaan. Orang lebih mudah menyukai individu yang perilakunya dapat diprediksi dan dapat diandalkan.



Dalam jangka panjang, kebiasaan sederhana ini sering kali lebih berharga daripada usaha sesekali untuk membuat orang terkesan.



Mengapa Kebiasaan-Kebiasaan Ini Efektif?



Pada dasarnya, manusia memiliki kebutuhan yang sama: ingin dihargai, didengar, diterima, dan merasa aman ketika bersama orang lain.



Delapan kebiasaan di atas bekerja karena semuanya memenuhi kebutuhan psikologis tersebut. Tidak ada trik manipulatif atau teknik rahasia. Yang ada hanyalah perilaku yang menunjukkan perhatian, empati, keaslian, dan konsistensi.



Ketika orang merasa nyaman berada di dekat Anda, mereka akan lebih mudah membangun hubungan, baik dalam pertemanan, lingkungan kerja, maupun kehidupan sehari-hari.



Penutup



Menjadi pribadi yang disukai bukan berarti harus selalu lucu, kaya, populer, atau memiliki penampilan sempurna. Justru, psikologi menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan dengan tulus memiliki pengaruh jauh lebih besar terhadap cara orang memandang kita.



Mulailah dengan mengingat hal-hal kecil tentang orang lain, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, memberikan senyum yang tulus, dan menepati janji sederhana. Perubahan mungkin tidak langsung terlihat dalam sehari, tetapi seiring waktu Anda akan membangun reputasi sebagai sosok yang hangat, dapat dipercaya, dan menyenangkan untuk diajak berinteraksi.



