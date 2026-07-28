Inilah Surga Rasa Kota Semarang yang Bikin Ketagihan Sejak Gigitan Pertama, Dari Kuliner Unik Burung-Burungan hingga Lumpia Legendaris

Inilah Surga Rasa Kota Semarang yang Bikin Ketagihan Sejak Gigitan Pertama (youtube Rumah Canda Melki)
JawaPos.com - Semarang bukan hanya dikenal sebagai ibu kota Jawa Tengah yang kaya akan sejarah dan bangunan klasik, tetapi juga sebagai surga kuliner yang selalu berhasil memanjakan lidah siapa saja yang datang.
Di kota ini, perpaduan budaya Jawa dan Tionghoa tidak hanya terlihat dari arsitektur dan tradisinya, tetapi juga sangat terasa dalam setiap hidangan yang disajikan.
Mulai dari makanan kaki lima yang sederhana hingga kuliner legendaris yang sudah bertahan puluhan tahun, semuanya memiliki karakter rasa yang kuat dan khas.
Ada yang gurih, manis, pedas, hingga unik dan tak biasa—semuanya seakan menjadi identitas yang melekat pada kota ini.
Dalam penelusuran kuliner yang dibagikan oleh kanal YouTube Rumah Canda Melki, Semarang tampil sebagai kota yang tidak pernah kehabisan kejutan rasa.
Dari sajian ekstrem yang jarang ditemui hingga makanan ikonik yang wajib dicicipi, semuanya sukses bikin perut lapar dan hati penasaran.
Ragam Kuliner Semarang yang Bikin Ngiler
1. Burung-Burungan, Kuliner Unik yang Jarang Ditemui, RM. Pak No Iwak Manuk
Salah satu kuliner yang langsung mencuri perhatian adalah hidangan burung-burungan yang dijual di warung sederhana di pinggir rel kereta.
Menu yang ditawarkan cukup beragam dan tidak biasa, seperti:
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