7 Shio yang Konon Makin Beruntung di Agustus 2026, Ada Tikus hingga Kambing

JawaPos.com – Agustus menjadi bulan yang istimewa bagi masyarakat Indonesia karena bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan. Selain semarak berbagai kegiatan, bulan ini juga kerap dimaknai sebagai momentum untuk membuka lembaran dan harapan baru.

Dalam astrologi Tiongkok, keberuntungan seseorang sering dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya. Sejumlah shio dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk mengalami perubahan positif pada periode tertentu.

Pada Agustus 2026, terdapat tujuh shio yang disebut memiliki peruntungan cukup baik. Keberuntungan tersebut digambarkan dapat muncul melalui pekerjaan, bisnis, relasi, hingga peluang finansial yang datang secara tidak terduga.

Namun, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan. Prediksi tersebut tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi keuangan seseorang. Usaha, perencanaan, dan keputusan pribadi tetap menjadi faktor penting dalam menentukan hasil.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut tujuh shio yang disebut memiliki peluang keberuntungan di Agustus 2026.

1. Shio Tikus Pemilik Shio Tikus disebut memiliki prospek yang cukup cerah sepanjang Agustus 2026. Berbagai kesempatan baru diperkirakan muncul ketika mereka lebih aktif mengambil inisiatif.

Dalam pekerjaan, peluang tersebut dapat berupa proyek tambahan, kerja sama baru, hingga kesempatan untuk mendapatkan posisi yang lebih baik.

Pelaku usaha juga disebut memiliki kesempatan memperluas jaringan dan menjangkau konsumen baru. Bagi yang sedang menghadapi persoalan finansial, ada kemungkinan menemukan alternatif atau solusi yang sebelumnya belum terpikirkan.

Kuncinya adalah tidak hanya menunggu keberuntungan datang, tetapi berani bergerak ketika peluang muncul.