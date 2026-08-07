Ramalan Tarot Cancer Agustus 2026: Pesan Penting Dalam Menyambut Inspirasi dan Awal Baru

JawaPos.com – Memasuki bulan Agustus 2026, energi kepemimpinan dan semangat membara menghampiri zodiak Leo.

Bulan Agustus menjadi panggung utama bagi Leo untuk menyalakan kembali percikan ambisi, mengeksplorasi ide-ide kreatif, dan melangkah mantap menuju babak kehidupan yang jauh lebih segar.

Berdasarkan pembacaan kartu tarot bulan Agustus, Leo dinaungi oleh kartu Ace of Wands.

Melansir dari laman Yourtango pada Jumat (07/08), menyebutkan ramalan tarot bulanan zodiak Leo di bulan Agustus 2026.

Kartu Ace of Wands menjadi simbol kuat datangnya inspirasi, gairah baru, serta peluang emosional maupun spiritual yang membakar semangat.

Kehadiran gerhana pertama di zodiak Leo pada awal Agustus semakin mempertegas hadirnya dorongan transformasi positif yang tak terelakkan.

Secara ilmiah, lonjakan motivasi dan rasa percaya diri yang tinggi dalam mengawali sebuah fase baru berkaitan erat dengan pemikiran positif dan daya tahan psikologis.

Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Positive Psychology mengungkapkan bahwa self efficacy dan antusiasme emosional mampu meningkatkan fleksibilitas mental.

Sikap optimis ini membuat seseorang lebih berani mengambil risiko yang terhitung, lebih jeli membaca peluang karier, serta lebih adaptif dalam menghadapi dinamika hubungan asmara.