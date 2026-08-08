Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup

JawaPos.com - Thailand akan menghadapi Myanmar di laga terakhir Grup B Piala AFF 2026. Gajah Perang, julukan Timnas Thailand, berpeluang besar lolos ke babak semifinal sebagai juara grup.

Thailand dijadwalkan menghadapi Myanmar di Stadion Rajamangala, Bangkok, Thailand, pada Sabtu (8/8) pukul 20.00 WIB. Selain berstatus sebagai tuan rumah, skuad Gajah Perang secara kualitas lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan dalam pertandingan tersebut.

Thailand saat ini jadi tim yang paling menguntungkan di Grup B. Gajah Perang memimpin klasemen dengan koleksi sembilan poin, hasil dari tiga kemenangan melawan Laos (5-0), Malaysia (2-0), dan Filipina (1-0).

Thailand saat ini unggul tiga angka atas Myanmar dan Malaysia yang berada di posisi kedua dan ketiga. Dengan situasi tersebut, Gajah Perang hanya butuh hasil imbang saja menghadapi Myanmar untuk bisa lolos ke semifinal sebagai juara Grup B.

Bahkan jika kalah, Thailand juga tetap bisa lolos ke semifinal. Dengan catatan, mereka tidak menelan kekalahan dengan selisih empat gol dari Myanmar dan Malaysia bisa menang atas Filipina di saat bersamaan.

Pelatih Thailand, Anthony Hudson, mengirim sinyal akan melakukan rotasi pemain dalam pertandingan menghadapi Myanmar. Meski demikian, dia menegaskan Gajah Perang akan tetap serius demi mengunci kemenangan.

“Soal rotasi, saya pikir hal itu diperlukan dalam turnamen seperti ini. Kami masih berada dalam masa pramusim, para pemain menghadapi kelelahan dan juga harus melakukan banyak perjalanan,” terang Hudson, dilansir dari laman Asean United FC, Sabtu (8/8).

“Kami harus memanfaatkan seluruh skuad dan saya percaya kepada setiap pemain. Namun, fokus penuh kami adalah pertandingan besok dan tidak ada yang lain,” sambung dia.