Tak Selalu Susah Cari Uang, 3 Weton Ini Disebut Punya Bakat Menarik Kemakmuran

Weton yang Diprediksi Hoki dan Kaya Sejak Lahir. (freepik.com)
JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton sering kali dianggap bukan sekadar penanda hari kelahiran, tetapi juga memiliki kaitan dengan karakter, sifat, dan perjalanan hidup seseorang.
Menurut kepercayaan Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang dipercaya memiliki energi keberuntungan lebih kuat dibandingkan lainnya. Mereka disebut mempunyai jalan rezeki yang lebih mudah terbuka, baik melalui pekerjaan, hubungan sosial, maupun kesempatan yang datang secara tidak terduga.
Istilah “hoki uang sejak lahir” dalam pandangan primbon bukan berarti seseorang tidak perlu berusaha. Keberuntungan tetap diyakini berjalan bersama kerja keras, sikap baik, dan kemampuan mengelola peluang yang datang.
Beberapa weton dipercaya memiliki karakter yang mendukung kesuksesan, seperti ketenangan dalam mengambil keputusan, kemampuan membaca situasi, hingga mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain.
Dilansir dari kanal YouTube NGAOS JAWA, berikut tiga weton yang disebut memiliki keberuntungan finansial kuat menurut Primbon Jawa.
Pemilik weton Senin Legi dipercaya memiliki karakter yang lembut, tenang, dan penuh pertimbangan. Sikap tersebut membuat mereka sering mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya.
Dalam kehidupan sehari-hari, mereka dikenal mampu menjaga hubungan baik sehingga peluang sering datang melalui jaringan sosial, pekerjaan, maupun bantuan dari orang lain.
Menurut kepercayaan Jawa, kombinasi hari Senin dan pasaran Legi dianggap membawa energi yang berkaitan dengan permulaan baik dan kehidupan yang penuh keberkahan.
Senin Legi juga sering digambarkan sebagai pribadi yang tidak gemar menunjukkan kemewahan. Mereka lebih memilih hidup sederhana, tetapi memiliki kemampuan menjaga kestabilan ekonomi.
Dalam pekerjaan, weton ini dipercaya cocok menjalani peran yang membutuhkan tanggung jawab besar, seperti pemimpin, pengusaha, pendidik, maupun seseorang yang dipercaya mengelola suatu hal penting.
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