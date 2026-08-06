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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 7 Agustus 2026 | 06.42 WIB

Profil Kiper Persebaya Reza Arya Pratama, Tepis 2 Penalti Persib di Final Piala Presiden 2026

Reza Arya Pratama menjadi pahlawan Persebaya setelah menepis dua penalti Persib di final Piala Presiden 2026. (Persebaya) - Image

Reza Arya Pratama menjadi pahlawan Persebaya setelah menepis dua penalti Persib di final Piala Presiden 2026. (Persebaya)

JawaPos.com - Reza Arya Pratama menjadi pahlawan Persebaya Surabaya di partai final Piala Presiden 2026.

Dia berhasil  menepis dua penalti Persib Bandung dalam laga yang dihelat di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis malam (6/8)

Kiper kelahiran Parepare itu masuk pada babak kedua dan langsung menjadi penentu kemenangan Green Force dalam drama adu penalti.

Reza Arya Pratama Jadi Penentu di Adu Penalti

Reza Arya Pratama tampil sebagai kiper Persebaya Surabaya dalam adu penalti setelah menggantikan Ernando Ari pada awal babak kedua.

Penjaga gawang berusia 26 tahun itu kemudian menggagalkan dua eksekusi Persib Bandung yang dilakukan Uilliam Barros dan Hamra Hehanusa.

Penampilan Reza Arya Pratama membuat Persebaya Surabaya keluar sebagai pemenang setelah drama panjang di final Piala Presiden 2026.

Dari tujuh eksekutor Green Force, enam pemain berhasil menjalankan tugas, sedangkan hanya Yuran Fernandes yang gagal mencetak gol.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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