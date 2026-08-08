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Andika Rachmansyah
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 20.38 WIB

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026

Malaysia vs Filipina menjadi penentu tiket semifinal Piala AFF 2026. Menang memastikan Harimau Malaya lolos tanpa bergantung hasil lain. (@malaysia_nt/Instagram). - Image

Malaysia vs Filipina menjadi penentu tiket semifinal Piala AFF 2026. Menang memastikan Harimau Malaya lolos tanpa bergantung hasil lain. (@malaysia_nt/Instagram).

JawaPos.com - Malaysia vs Filipina menjadi laga penentu nasib Harimau Malaya di Grup B Piala AFF 2026 (ASEAN Hyundai Cup 2026). Malaysia wajib menang untuk memastikan tiket semifinal tanpa harus bergantung pada hasil pertandingan Thailand vs Myanmar.

Malaysia akan menjamu Filipina di Stadion Kuala Lumpur, Sabtu (8/8/2026). Pertandingan terakhir fase grup tersebut dijadwalkan kick-off pukul 20.00 WIB.

Persaingan Grup B berlangsung ketat hingga pertandingan terakhir. Thailand memimpin dengan sembilan poin, sedangkan Myanmar dan Malaysia sama-sama mengoleksi enam poin. Filipina berada di posisi keempat dengan tiga poin, sementara Laos sudah tersingkir.

Malaysia saat ini menempati posisi ketiga. Karena itu, kemenangan atas Filipina menjadi jalan paling aman bagi Harimau Malaya untuk mengamankan posisi dua besar.

Tambahan tiga poin akan membawa Malaysia mengoleksi sembilan poin. Dengan jumlah tersebut, mereka memastikan tempat di semifinal tanpa perlu memikirkan hasil pertandingan Thailand kontra Myanmar.

Situasinya berbeda jika Malaysia hanya bermain imbang. Harimau Malaya akan mengumpulkan tujuh poin dan harus berharap Thailand mengalahkan Myanmar pada laga yang berlangsung bersamaan.

Jika Thailand menang, Myanmar tetap mengoleksi enam poin sehingga Malaysia dengan tujuh poin berhak berada di posisi kedua. Namun, jika Myanmar meraih kemenangan, Malaysia akan tertahan di tujuh poin dan peluang lolos ke semifinal menjadi tertutup.

Karena itu, hasil pertandingan Thailand vs Myanmar ikut menentukan nasib Malaysia jika laga melawan Filipina berakhir tanpa kemenangan. Kedua pertandingan Grup B tersebut dijadwalkan berlangsung pada waktu yang sama, yakni pukul 20.00 WIB.

Filipina sendiri belum sepenuhnya kehilangan peluang untuk melaju ke semifinal. The Azkals wajib mengalahkan Malaysia dengan selisih setidaknya empat gol dan berharap Myanmar kalah dari Thailand.

Skenario tersebut membuat Filipina harus tampil agresif sejak awal. Namun, Malaysia memiliki keuntungan karena bermain di hadapan pendukung sendiri.

Editor: Hendra
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