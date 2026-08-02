Bukan Sekadar Naik Jabatan, 5 Shio Ini Disebut Punya Bakat Membuka Lapangan Kerja

JawaPos.com – Kesuksesan dalam karier tidak selalu datang secara instan. Ada orang yang membutuhkan waktu panjang untuk membangun kemampuan, pengalaman, serta kepercayaan dari lingkungan sekitar sebelum akhirnya berada di posisi yang lebih tinggi.

Dalam astrologi Tionghoa, beberapa shio dipercaya memiliki karakter kuat yang mendukung kemampuan memimpin. Mulai dari ketekunan, keberanian mengambil keputusan, hingga kemampuan membangun hubungan dengan banyak orang.

Memasuki pertengahan tahun 2026, sejumlah shio disebut memiliki peluang lebih besar untuk mengalami perkembangan karier. Bukan hanya berpotensi mendapatkan promosi, mereka juga diprediksi mampu menciptakan peluang usaha dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut lima shio yang dipercaya memiliki potensi besar menjadi pemimpin dan membangun kesuksesan.

1. Shio Kerbau — Pemimpin Tenang yang Dipercaya Banyak Orang Shio Kerbau dikenal sebagai sosok yang pekerja keras, disiplin, dan memiliki kesabaran tinggi. Mereka mungkin tidak selalu menjadi pusat perhatian, tetapi konsistensi dalam bekerja membuat banyak orang menghargai kemampuan mereka.

Pada pertengahan 2026, pemilik shio Kerbau diprediksi mendapat peluang untuk menunjukkan kemampuan lebih besar. Kepercayaan dari atasan maupun rekan kerja dapat membuka jalan menuju posisi strategis.

Sifat bertanggung jawab dan kemampuan menjaga kestabilan menjadikan Kerbau sosok yang cocok memimpin sebuah tim atau organisasi.

2. Shio Naga — Karisma Kuat dan Berani Mengambil Tantangan Shio Naga sering dikaitkan dengan karakter penuh percaya diri dan memiliki daya tarik kepemimpinan alami. Mereka cenderung berani mengambil keputusan besar ketika menghadapi situasi sulit.

Pertengahan tahun 2026 disebut menjadi periode yang mendukung perkembangan karier bagi Shio Naga. Kesempatan memimpin proyek, membangun bisnis, atau mendapatkan tanggung jawab lebih besar bisa menjadi pintu menuju kesuksesan.