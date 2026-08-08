7 Weton yang Disebut Paling Beruntung Soal Rezeki, Ada Minggu Kliwon hingga Senin Pon

Ilustrasi weton pembawa rezeki sejak lahir (Freepik/Lifestylememory)
JawaPos.com – Rezeki merupakan salah satu hal yang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Sebagian orang menganggap keberhasilan dalam memperoleh rezeki sangat bergantung pada kerja keras, sementara dalam tradisi tertentu terdapat pula kepercayaan mengenai pengaruh hari kelahiran.
Dalam budaya Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari dalam kalender tujuh harian dan pasaran Jawa. Perhitungan weton kemudian kerap digunakan dalam berbagai tradisi dan kepercayaan masyarakat, termasuk untuk melihat karakter serta peruntungan seseorang.
Salah satu kepercayaan yang berkembang adalah adanya sejumlah weton yang dianggap memiliki keberuntungan lebih kuat dalam urusan rezeki.
Pemilik weton tertentu dipercaya memiliki karakter yang mendukung datangnya keberuntungan, mulai dari pandai membangun relasi, tekun bekerja, memiliki jiwa kepemimpinan, hingga dikenal mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain.
Meski demikian, ramalan weton bukanlah ukuran pasti mengenai masa depan seseorang. Rezeki dan keberhasilan dalam kehidupan tetap dipengaruhi usaha, keputusan, kondisi lingkungan, serta berbagai faktor lainnya.
Dilansir dari kanal YouTube LARAS SUKERTA, berikut tujuh weton yang dipercaya memiliki hoki rezeki sejak lahir.
Minggu Kliwon disebut memiliki karakter percaya diri dan daya tarik yang cukup kuat. Pemilik weton ini dipercaya mampu membuat orang lain mudah mengenal dan mempercayainya.
Sifat tegas dan kemampuan membangun komunikasi menjadi salah satu kelebihan yang dianggap dapat mendukung perjalanan karier maupun usaha.
Dalam kepercayaan tersebut, peluang rezeki Minggu Kliwon juga sering dikaitkan dengan jaringan pertemanan dan relasi yang dimiliki.
Meski demikian, kepercayaan diri perlu diimbangi dengan sikap rendah hati. Kemampuan menghargai orang lain dipercaya dapat membuat hubungan sosial tetap terjaga.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Hasil Piala Presiden: Persib Bandung vs Persebaya Surabaya 1-1, Lanjut ke Extra Time!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara
Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!
Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!
Senpi hingga Narkoba di Sekolah Swasta di Jaksel Ternyata Milik Eks Ketua Yayasan