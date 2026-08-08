7 Weton yang Disebut Paling Beruntung Soal Rezeki, Ada Minggu Kliwon hingga Senin Pon

JawaPos.com – Rezeki merupakan salah satu hal yang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Sebagian orang menganggap keberhasilan dalam memperoleh rezeki sangat bergantung pada kerja keras, sementara dalam tradisi tertentu terdapat pula kepercayaan mengenai pengaruh hari kelahiran.

Dalam budaya Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari dalam kalender tujuh harian dan pasaran Jawa. Perhitungan weton kemudian kerap digunakan dalam berbagai tradisi dan kepercayaan masyarakat, termasuk untuk melihat karakter serta peruntungan seseorang.

Salah satu kepercayaan yang berkembang adalah adanya sejumlah weton yang dianggap memiliki keberuntungan lebih kuat dalam urusan rezeki.

Pemilik weton tertentu dipercaya memiliki karakter yang mendukung datangnya keberuntungan, mulai dari pandai membangun relasi, tekun bekerja, memiliki jiwa kepemimpinan, hingga dikenal mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain.

Meski demikian, ramalan weton bukanlah ukuran pasti mengenai masa depan seseorang. Rezeki dan keberhasilan dalam kehidupan tetap dipengaruhi usaha, keputusan, kondisi lingkungan, serta berbagai faktor lainnya.

Dilansir dari kanal YouTube LARAS SUKERTA, berikut tujuh weton yang dipercaya memiliki hoki rezeki sejak lahir.

1. Minggu Kliwon Minggu Kliwon disebut memiliki karakter percaya diri dan daya tarik yang cukup kuat. Pemilik weton ini dipercaya mampu membuat orang lain mudah mengenal dan mempercayainya.

Sifat tegas dan kemampuan membangun komunikasi menjadi salah satu kelebihan yang dianggap dapat mendukung perjalanan karier maupun usaha.

Dalam kepercayaan tersebut, peluang rezeki Minggu Kliwon juga sering dikaitkan dengan jaringan pertemanan dan relasi yang dimiliki.