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Tazkia Royyan Hikmatiar
Selasa, 4 Agustus 2026 | 17.49 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 4 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com – Ramalan zodiak Capricorn hari ini diprediksi menikmati hari yang penuh peluang positif. Berbagai usaha yang telah dilakukan sebelumnya mulai menunjukkan hasil, sehingga Anda dapat menjalani aktivitas dengan lebih percaya diri dan optimistis.

Momentum ini juga mendukung Capricorn untuk menyelesaikan pekerjaan penting maupun merencanakan langkah baru. Selama tetap konsisten dan memanfaatkan kesempatan yang datang, hari ini berpotensi membawa perkembangan yang menggembirakan di berbagai aspek kehidupan.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Selasa (4/8), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Secara umum, hari ini diprediksi berjalan lancar dengan hasil yang menjanjikan. Berbagai upaya yang telah Anda lakukan mulai membuahkan hasil sehingga pekerjaan maupun urusan pribadi terasa lebih mudah diselesaikan. Kepercayaan diri yang meningkat juga membantu Anda menghadapi tantangan dengan lebih tenang.

Cinta Capricorn

Kehidupan asmara dipenuhi suasana hangat dan menyenangkan. Anda berpeluang menghabiskan waktu berkualitas bersama pasangan sehingga hubungan terasa semakin dekat.

Bagi Capricorn yang masih sendiri, hari ini menjadi waktu yang baik untuk membuka diri terhadap pertemuan baru. Sikap ramah dan tulus dapat menarik perhatian seseorang yang memiliki ketertarikan serupa.

Karier Capricorn

Karier menunjukkan perkembangan yang positif. Lingkungan kerja mendukung Anda untuk menampilkan kemampuan terbaik, sementara keterampilan yang dimiliki semakin mendapat perhatian.

Editor: Bintang Pradewo
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