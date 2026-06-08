Ramalan Zodiak Capricorn 8 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan menjadi hari yang cukup menantang bagi Capricorn. Sejumlah situasi yang muncul mungkin membutuhkan perhatian lebih agar Anda tidak kehilangan peluang penting yang sebenarnya dapat membawa keuntungan di masa depan.

Sikap tenang dan kehati-hatian akan sangat membantu dalam menghadapi berbagai dinamika sepanjang hari. Dengan fokus yang lebih baik, Capricorn dapat meminimalisir kesalahan dan menjalani aktivitas dengan lebih terkendali.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Senin (8/6), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Secara umum, hari ini mungkin tidak berjalan semudah yang Anda harapkan. Ada kemungkinan Anda kehilangan kendali dalam beberapa situasi sehingga berisiko melewatkan kesempatan yang berharga. Karena itu, penting untuk lebih waspada dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan.

Cinta Capricorn

Hubungan asmara memerlukan perhatian lebih pada hari ini. Anda mungkin kurang menunjukkan ketulusan atau kehangatan dalam berinteraksi dengan pasangan, sehingga berpotensi memunculkan jarak emosional.

Jika dibiarkan, kondisi ini dapat mengurangi keharmonisan hubungan. Cobalah lebih terbuka dalam menyampaikan perasaan dan luangkan waktu untuk memahami kebutuhan pasangan agar hubungan tetap berjalan dengan baik.

Karier Capricorn