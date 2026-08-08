Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 8 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari zodiak aquarius mungkin dimulai dengan rasa frustrasi. Namun, kemungkinan besar hari ini berakhir dengan baik. Kesabaran dan tekad aquarius akan diuji hari ini, jadi hadapi semuanya dengan tenang dan pertahankan sikap ceria.

Hal itu pasti akan mengesankan semua orang. Setelahnya, rintangan serta hambatan di jalan juga hampir tidak akan terlihat.

Zodiak pisces mungkin merasa gugup karena pertengkaran dengan teman dekat atau kekasih. Pada saat-saat seperti ini, pisces perlu belajar mengendalikan emosi dan amarah.

Pilih salah satu cara untuk meredakan situasi adalah dengan berusaha berkomunikasi. Pisces adalah sosok yang hebat ketika bersama orang lain.

Semua orang menginginkan teman seperti pisces karena jujur, berpikiran terbuka, dan baik hati. Tetapi karena pisces sangat murah hati, hubungan dengan orang lain seringkali menjadi sepihak.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Sabtu, 8 Agustus 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius perlu melakukan langkah untuk memperbaiki hubungan dengan pasangan. Terkait karir, bersiaplah karena aquarius mungkin akan mendapatkan tawaran menarik dari perusahaan besar hari ini.

Sementara itu, konsumsi makanan yang disiapkan dengan baik, bersih, dan sehat untuk menghindari masalah pencernaan. Pada sisi keuangan, jangan berpikir untuk berganti pekerjaan sekarang, terutama jika kondisi finansial aquarius belum membaik.