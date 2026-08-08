Ramalan Zodiak Capricorn 8 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Ramalan horoskop harian memprediksi bahwa zodiak capricorn merasa ingin bepergian ke banyak tempat. Oleh karena itu, capricorn tidak akan dapat memutuskan hanya satu tempat. Capricorn merasa ditarik ke berbagai arah.

Nikmati kesempatan perjalanan ini dan jangan khawatir tentang tujuannya. Pada akhirnya, capricorn akan memiliki perjalanan yang menyenangkan selama tetap fleksibel.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Sabtu, 8 Agustus 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn mungkin menerima hadiah dari pasangan hingga terkejut serta tersentuh oleh perhatiannya. Terkait karir, capricorn perlu memikirkan peluang untuk bekerja sama dengan pasangan.

Sementara itu, fokuslah melakukan aktivitas fisik untuk menghindari kenaikan berat badan dan masalah perut. Terkait keuangan, jangan ragu mengeluarkan biaya untuk memanjakan diri sendiri setelah bekerja keras.

Cinta Capricorn

Hari ini, kehidupan cinta capricorn mencapai puncaknya. Capricorn mungkin menerima hadiah tak terduga dari pasangan hingga terkejut serta tersentuh oleh perhatiannya.

Rasakan kehangatan kasih sayangnya dan balaslah dengan cara yang sama. Jika berusaha, capricorn akan melihat kepedulian pasangan sebagai balasannya.