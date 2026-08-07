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Leni Setya Wati
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 04.12 WIB

Brand Reputation Rookie Idol Agustus 2026 Dirilis, Intip 30 Idol Pendatang Baru Terpopuler

Brand repitation rookie (x @kchartsmaster)

 

JawaPos.com – Korean Business Research Institute kembali merilis daftar brand reputation individu rookie idol untuk Agustus 2026.
 
Menurut Soompi, pemeringkatan ini disusun berdasarkan analisis indeks partisipasi konsumen, liputan media, komunikasi, dan aktivitas komunitas menggunakan data besar yang dikumpulkan selama satu bulan terakhir.
 
Hasil pemeringkatan bulan ini menunjukkan persaingan yang semakin ketat di antara idol pendatang baru K-pop. Daftar tersebut menjadi salah satu indikator yang mencerminkan tingkat popularitas, eksposur media, hingga keterlibatan publik terhadap masing-masing idol rookie.
 
Sejumlah anggota dari grup rookie yang tengah aktif melakukan promosi berhasil mendominasi posisi teratas.
 
Pencapaian ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari comeback, aktivitas di acara televisi, penampilan di festival musik, hingga tingginya interaksi penggemar di berbagai platform digital.
 
Menurut Soompi, Korean Business Research Institute memperoleh hasil tersebut melalui analisis jutaan data yang dikumpulkan selama periode penghitungan.
 
Metode ini menggabungkan berbagai indikator untuk mengukur pengaruh dan reputasi merek setiap idol rookie secara individual, bukan berdasarkan grup mereka.
 
Berikut 30 besar Brand Reputation Individu Rookie Idol Agustus 2026:
 
  • Yujin (RESCENE)
  • Woni (RESCENE)
  • Liv (RESCENE)
  • May (RESCENE)
  • Minami (RESCENE)
  • Lena (RESCENE)
  • Zena (RESCENE)
  • Iroha (ILLIT)
  • Yunah (ILLIT)
  • Minju (ILLIT)
  • Moka (ILLIT)
  • Wonhee (ILLIT)
  • Dohoon (TWS)
  • Shinyu (TWS)
  • Youngjae (TWS)
  • Hanjin (TWS)
  • Jihoon (TWS)
  • Kyungmin (TWS)
  • Ella (MEOVV)
  • Narin (MEOVV)
  • Gawon (MEOVV)
  • Sooin (MEOVV)
  • Anna (MEOVV)
  • Carmen (Hearts2Hearts)
  • Jiwoo (Hearts2Hearts)
  • Stella (Hearts2Hearts)
  • Ian (Hearts2Hearts)
  • Yuha (Hearts2Hearts)
  • Juun (Hearts2Hearts)
  • A-na (Hearts2Hearts)
Dengan semakin banyaknya grup generasi baru yang melakukan comeback dan promosi global, persaingan dalam daftar brand reputation rookie idol diperkirakan akan semakin sengit pada bulan-bulan berikutnya.
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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