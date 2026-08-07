Dari Taurus hingga Sagitarius, 7 Zodiak Ini Disebut Cocok Jadi Pengusaha Makanan

JawaPos.com – Bisnis kuliner menjadi salah satu bidang usaha yang terus berkembang dan memiliki persaingan tinggi.

Kesuksesan sebuah restoran atau usaha makanan tidak hanya bergantung pada rasa hidangan, tetapi juga membutuhkan kemampuan mengelola bisnis, kreativitas, pelayanan yang baik, serta kemampuan memahami kebutuhan pelanggan.

Dalam dunia astrologi, beberapa zodiak disebut memiliki karakter yang dianggap mendukung keberhasilan di bidang kuliner.

Mulai dari kemampuan menciptakan konsep menarik, ketelitian dalam mengelola usaha, hingga keahlian membangun hubungan dengan pelanggan.

Melansir Times of India, berikut tujuh zodiak yang dipercaya memiliki potensi besar untuk sukses dalam bisnis makanan dan restoran.

1. Taurus Taurus dikenal sebagai sosok yang menyukai kenyamanan, kualitas, dan pengalaman menyenangkan.

Dalam astrologi, zodiak ini berada di bawah pengaruh Venus yang sering dikaitkan dengan selera, keindahan, serta kecintaan terhadap hal-hal berkualitas.

Karakter Taurus yang sabar dan konsisten dianggap cocok untuk membangun bisnis kuliner secara perlahan namun stabil.

Mereka juga disebut memiliki perhatian besar terhadap detail, mulai dari cita rasa makanan, suasana tempat makan, hingga kepuasan pelanggan.