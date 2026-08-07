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Aulia Rahmi
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 02.54 WIB

Bukan Sekadar Hoki, 4 Zodiak Ini Dipercaya Panen Hasil Kerja Keras Sepanjang 2026

Ilustrasi Zodiak Dihujani Rezeki (drobotdean/freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Dihujani Rezeki (drobotdean/freepik)

JawaPos.com – Tahun 2026 dipandang sebagai periode yang membawa perubahan bagi banyak orang, termasuk dalam urusan peluang, hubungan, dan kondisi finansial.

Dalam dunia astrologi, pergerakan energi planet sering dikaitkan dengan perubahan suasana, keberuntungan, serta kesempatan baru yang mungkin muncul dalam perjalanan seseorang.

Salah satu simbol yang sering digunakan dalam pembacaan astrologi untuk menggambarkan kemakmuran adalah emas. Bukan hanya sebagai benda bernilai tinggi, emas juga dianggap sebagai lambang pencapaian, penghargaan, kestabilan, dan hasil dari proses panjang.

Menurut ramalan astrologi, beberapa zodiak disebut memiliki potensi lebih besar untuk mendapatkan peluang berharga sepanjang 2026. Bentuk keberuntungan tersebut dapat hadir melalui karier, hubungan, kerja sama bisnis, maupun dukungan dari orang-orang terdekat.

Namun, perlu diingat bahwa astrologi merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan, bukan kepastian masa depan. Keberhasilan tetap dipengaruhi oleh usaha, kemampuan, serta keputusan yang diambil seseorang.

Dirangkum dari kanal YouTube CS Geteda, berikut empat zodiak yang dipercaya memiliki peluang rezeki positif sepanjang 2026.

1. Pisces: Rezeki Mengalir dari Ketulusan dan Hubungan Baik

Pisces dikenal sebagai sosok yang memiliki empati tinggi, rendah hati, dan sering mengutamakan kepentingan orang lain.

Mereka bukan tipe pribadi yang suka menunjukkan keberhasilan secara berlebihan. Sebaliknya, Pisces lebih banyak bekerja dalam diam dan membangun kepercayaan melalui sikap konsisten.

Pada 2026, karakter tersebut dipercaya menjadi kekuatan utama yang membuka berbagai peluang baru.

Menurut pembacaan astrologi, keberuntungan Pisces dapat datang melalui hubungan dekat seperti keluarga, pasangan, maupun rekan kerja.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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