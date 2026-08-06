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Leni Setya Wati
Jumat, 7 Agustus 2026 | 06.37 WIB

Bukan Tahun Buruk, Tapi Penuh Ujian: 6 Zodiak Ini Harus Lebih Bijak di 2026

Ilustrasi zodiak yang harus waspada di tahun baru 2026 (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak yang harus waspada di tahun baru 2026 (freepik)

JawaPos.com – Tahun 2026 disebut membawa energi perubahan yang cukup kuat bagi banyak orang. Dalam perspektif astrologi, beberapa zodiak diprediksi memasuki fase yang membutuhkan perhatian lebih dalam mengambil keputusan.

Bukan berarti tahun ini penuh masalah, tetapi periode tersebut dianggap sebagai waktu untuk meningkatkan kesadaran, mengontrol diri, dan lebih bijak menghadapi berbagai situasi.

Kesalahan kecil yang sebelumnya mungkin dianggap sepele bisa menjadi pelajaran penting apabila tidak disikapi dengan baik. Karena itu, beberapa zodiak disarankan lebih berhati-hati dalam urusan pekerjaan, hubungan, hingga keputusan pribadi.

Dilansir dari Rezeki & Hoki, berikut enam zodiak yang disebut perlu meningkatkan kewaspadaan sepanjang tahun 2026.

1. Aries – Belajar Mengendalikan Keinginan Bertindak Cepat

Aries dikenal sebagai pribadi yang penuh energi dan berani mengambil langkah. Namun, pada tahun 2026, sifat spontan tersebut perlu lebih dikendalikan.

Keinginan untuk segera bertindak tanpa pertimbangan matang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman atau konflik, baik dalam lingkungan kerja maupun hubungan pribadi.

Agar peluang yang datang tidak berubah menjadi masalah, Aries perlu belajar menyeimbangkan keberanian dengan strategi.

Mengambil waktu untuk berpikir sebelum membuat keputusan dapat membantu Aries melewati tantangan dengan lebih baik.

2. Cancer – Jangan Biarkan Perasaan Menguasai Keputusan

Editor: Setyo Adi Nugroho
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