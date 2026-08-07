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Aulia Rahmi
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 01.15 WIB

Mulai 7 Agustus 2026, 3 Zodiak Akhirnya Keluar dari Kesulitan dan Menemukan Kebahagiaan

Ilustrasi Menemukan Kebahagiaan (magnific) - Image

Ilustrasi Menemukan Kebahagiaan (magnific)


JawaPos.com - Tidak semua perubahan besar dalam hidup datang secara tiba-tiba.

Terkadang, kebahagiaan justru hadir ketika seseorang mulai berani meninggalkan kebiasaan yang selama ini menghambat langkahnya.

Dalam astrologi, momen seperti ini dipercaya terjadi ketika terbentuk aspek harmonis antara Matahari dan Saturnus.

Pada 7 Agustus 2026, Matahari membentuk aspek trigon dengan Saturnus.

Kombinasi energi ini sering dikaitkan dengan kedewasaan, disiplin, kejelasan tujuan, dan kemampuan untuk melihat kehidupan secara lebih objektif.

Banyak orang mulai menyadari apa yang benar-benar penting dan memilih fokus pada hal-hal yang memberikan ketenangan dalam jangka panjang.

Bagi beberapa zodiak, pengaruh tersebut menjadi titik balik untuk melepaskan keraguan, tekanan, maupun kebiasaan yang selama ini menguras energi.

Mereka mulai menyusun kembali prioritas hidup, memperbaiki hubungan dengan diri sendiri, dan membuka ruang bagi kebahagiaan yang sempat terasa menjauh.

Berdasarkan pembacaan astrologi, terdapat 3 zodiak yang diprediksi paling merasakan manfaat dari energi positif pada 7 Agustus 2026.

Berikut ulasan lengkap mengenai perubahan yang berpotensi mereka alami dikutip dari Yourtango.com.

1. Gemini Mulai Berdamai dengan Diri Sendiri

Gemini menjadi salah satu zodiak yang diprediksi mengalami perubahan emosional paling signifikan.

Aspek Matahari trigon Saturnus membantu Gemini melihat dirinya dengan lebih jernih.

Setelah melalui berbagai tantangan yang menguji keyakinan dan rasa percaya diri, mereka mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada penilaian orang lain.

Selama beberapa waktu terakhir, Gemini mungkin terlalu banyak dipengaruhi oleh arus informasi, media sosial, maupun tuntutan lingkungan.

Editor: Novia Tri Astuti
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