Menurut Psikologi, 7 Tanda Ini Menunjukkan Anda Sedang Menyabotase Kebahagiaan Sendiri

seseorang yang menyabotase kebahagiaan. (Magnific)

JawaPos.com - Banyak orang berpikir bahwa kebahagiaan bergantung pada keadaan hidup. Mereka percaya bahwa ketika memiliki pekerjaan impian, penghasilan yang lebih besar, pasangan yang tepat, atau rumah yang nyaman, kebahagiaan akan datang dengan sendirinya. Namun, psikologi menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal. Cara kita berpikir, memandang diri sendiri, dan merespons berbagai situasi justru memiliki pengaruh yang jauh lebih besar.



Tanpa disadari, banyak orang menjadi penyebab utama hilangnya kebahagiaan mereka sendiri. Bukan karena mereka ingin hidup sengsara, tetapi karena mereka mempertahankan pola pikir dan kebiasaan yang secara perlahan mengikis rasa puas, damai, dan syukur dalam hidup.



Fenomena ini dikenal sebagai self-sabotage atau sabotase diri, yaitu ketika seseorang secara tidak sadar melakukan perilaku yang menghambat kesejahteraan dan kebahagiaannya sendiri.



Jika Anda mulai mengenali beberapa tanda berikut dalam diri Anda, mungkin sudah saatnya melakukan perubahan.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (6/8), terdapat tujuh tanda menurut perspektif psikologi bahwa Anda mungkin sedang menyabotase kebahagiaan Anda sendiri.



1. Anda Terus Membandingkan Hidup dengan Orang Lain



Salah satu pencuri kebahagiaan terbesar adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain.



Dalam psikologi, teori Social Comparison yang dikembangkan oleh Leon Festinger menjelaskan bahwa manusia secara alami membandingkan dirinya dengan orang lain untuk menilai kemampuan dan pencapaiannya. Sayangnya, di era media sosial, kebiasaan ini menjadi jauh lebih intens.



Anda melihat teman yang sukses, tetangga yang baru membeli rumah, rekan kerja yang mendapat promosi, atau influencer yang tampak memiliki kehidupan sempurna. Tanpa sadar Anda mulai berpikir:



"Mengapa hidup mereka lebih baik daripada saya?"



Masalahnya, Anda hanya membandingkan kehidupan sehari-hari Anda dengan "cuplikan terbaik" kehidupan orang lain.



Semakin sering Anda melakukan perbandingan sosial, semakin sulit Anda menghargai apa yang sudah dimiliki.



Cara mengatasinya:



Fokus pada perkembangan diri sendiri.

Batasi konsumsi media sosial jika mulai memicu rasa iri.

Buat daftar pencapaian dan hal-hal yang patut disyukuri setiap hari.

2. Anda Terlalu Keras Mengkritik Diri Sendiri



Apakah Anda sering mengatakan kepada diri sendiri:



"Aku memang bodoh."

"Aku selalu gagal."

"Aku tidak cukup baik."

"Aku tidak pantas bahagia."



Psikologi menyebut pola ini sebagai negative self-talk.



Penelitian menunjukkan bahwa kritik diri yang berlebihan dapat meningkatkan risiko stres, kecemasan, bahkan depresi. Ironisnya, banyak orang berpikir bahwa mengkritik diri sendiri akan membuat mereka menjadi lebih baik.



Padahal yang terjadi justru sebaliknya.



Orang yang terus-menerus menyalahkan dirinya cenderung kehilangan motivasi, merasa tidak percaya diri, dan sulit menikmati keberhasilan sekecil apa pun.



Cara mengatasinya:



Perlakukan diri Anda sebagaimana Anda memperlakukan sahabat dekat. Jika sahabat Anda melakukan kesalahan, kemungkinan besar Anda akan memberikan dukungan, bukan menghina mereka.



Lakukan hal yang sama kepada diri sendiri.



3. Anda Selalu Mengejar Kesempurnaan



Perfeksionisme sering dianggap sebagai sifat positif. Namun menurut psikologi, perfeksionisme yang berlebihan justru menjadi sumber ketidakbahagiaan.



Mengapa?



Karena standar yang Anda tetapkan hampir mustahil dicapai.



Ketika berhasil, Anda merasa hasilnya masih kurang sempurna.



Ketika gagal sedikit saja, Anda merasa seluruh usaha tidak berarti.



Akhirnya Anda hidup dalam siklus tanpa akhir:



takut memulai,

takut gagal,

takut dinilai,

tidak pernah puas.



Psikologi modern menunjukkan bahwa orang yang fleksibel terhadap kesalahan justru memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang terobsesi pada kesempurnaan.



Cara mengatasinya:



Ubahlah target dari "harus sempurna" menjadi "harus berkembang."



Kemajuan kecil jauh lebih berharga daripada kesempurnaan yang tidak pernah tercapai.



4. Anda Terlalu Memikirkan Masa Lalu



Apakah Anda masih sering memikirkan:



kesalahan bertahun-tahun lalu,

hubungan yang telah berakhir,

keputusan yang ternyata keliru,

penyesalan yang terus berulang?



Dalam psikologi, kondisi ini disebut rumination, yaitu kecenderungan memutar kembali pengalaman negatif secara berulang-ulang.



Masalahnya, mengingat masa lalu tidak akan mengubah apa pun.



Sebaliknya, hal itu menguras energi mental yang seharusnya digunakan untuk membangun masa depan.



Orang yang sering melakukan rumination lebih rentan mengalami stres kronis, kecemasan, dan depresi.



Cara mengatasinya:



Ambil pelajaran dari masa lalu, tetapi jangan menjadikannya tempat tinggal.



Latih diri untuk mengembalikan perhatian pada apa yang bisa Anda lakukan hari ini.



5. Anda Sulit Mensyukuri Hal-Hal Kecil



Kebahagiaan sering kali tidak datang dari pencapaian besar.



Justru, psikologi positif menunjukkan bahwa kemampuan menikmati hal-hal sederhana memiliki hubungan yang kuat dengan kepuasan hidup.



Namun banyak orang berkata:



"Nanti aku bahagia kalau gajiku naik."

"Nanti aku bahagia kalau punya rumah."

"Nanti aku bahagia kalau sudah menikah."

"Nanti aku bahagia kalau karierku sukses."



Akibatnya, kebahagiaan selalu ditunda.



Ketika satu target tercapai, muncul target baru.



Fenomena ini dikenal sebagai hedonic adaptation, yaitu kecenderungan manusia cepat terbiasa dengan pencapaian sehingga kembali merasa kurang puas.



Cara mengatasinya:



Biasakan mencatat tiga hal sederhana yang patut disyukuri setiap hari.



Kebiasaan kecil ini terbukti mampu meningkatkan rasa puas terhadap kehidupan.



6. Anda Selalu Berusaha Menyenangkan Semua Orang



Keinginan membantu orang lain memang baik.



Namun jika Anda terus-menerus mengorbankan kebutuhan sendiri demi mendapatkan penerimaan, Anda sedang mengikis kebahagiaan Anda sendiri.



Orang dengan kecenderungan people pleasing biasanya:



sulit berkata "tidak",

takut mengecewakan orang lain,

merasa bersalah saat memprioritaskan diri sendiri,

selalu mencari persetujuan.



Lama-kelamaan mereka merasa lelah secara emosional.



Mereka hidup berdasarkan harapan orang lain, bukan berdasarkan nilai-nilai pribadi.



Cara mengatasinya:



Belajarlah menetapkan batasan yang sehat.



Mengatakan "tidak" bukan berarti egois.



Sebaliknya, itu adalah bentuk menghargai waktu, energi, dan kesehatan mental Anda.



7. Anda Percaya Bahwa Kebahagiaan Datang dari Luar Diri



Ini adalah bentuk sabotase terbesar.



Banyak orang berpikir:



"Kalau pasangan berubah, aku akan bahagia."

"Kalau bos lebih baik, aku bahagia."

"Kalau ekonomi membaik, aku bahagia."

"Kalau orang lain menghargai aku, aku bahagia."



Padahal psikologi menunjukkan bahwa sebagian besar kebahagiaan dipengaruhi oleh cara seseorang mengelola pikiran, emosi, hubungan, dan makna hidup.



Tentu kondisi eksternal memiliki pengaruh. Namun jika seluruh sumber kebahagiaan diserahkan kepada orang lain atau keadaan, Anda kehilangan kendali atas kesejahteraan diri sendiri.



Orang yang memiliki internal locus of control cenderung lebih bahagia karena mereka percaya bahwa tindakan dan keputusan mereka memiliki peran penting dalam membentuk kualitas hidup.



Cara mengatasinya:



Alihkan fokus dari hal-hal yang tidak bisa Anda kendalikan kepada tindakan kecil yang bisa Anda lakukan setiap hari.



Kebahagiaan tumbuh dari kebiasaan, bukan semata-mata dari keadaan.



Penutup



Menyabotase kebahagiaan bukan berarti Anda sengaja ingin hidup tidak bahagia. Sering kali, perilaku tersebut muncul dari kebiasaan berpikir yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Kabar baiknya, pola tersebut dapat diubah melalui kesadaran, latihan, dan komitmen untuk berkembang.



Jika Anda menemukan beberapa tanda di atas dalam diri Anda, jangan terburu-buru menyalahkan diri sendiri. Anggaplah hal itu sebagai kesempatan untuk mengenali apa yang selama ini menghambat kebahagiaan Anda. Mulailah dari langkah-langkah kecil: lebih bersyukur, berbicara dengan lebih lembut kepada diri sendiri, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan berani menetapkan batasan yang sehat.



