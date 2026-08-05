3 Zodiak yang Diprediksi Memasuki Fase Butterfly Era, Kebahagiaan Terus Mengalir Mulai Hari Ini 5 Ag

JawaPos.com - Ada kalanya kehidupan terasa berjalan di tempat, tetapi ada pula momen ketika berbagai hal mulai berubah ke arah yang lebih baik.

Dalam dunia astrologi, perubahan seperti ini sering dikaitkan dengan datangnya fase baru yang membawa pertumbuhan, harapan, dan kebahagiaan.

Salah satu istilah yang kini banyak dikenal adalah butterfly era, yaitu fase ketika seseorang mengalami transformasi positif setelah melewati berbagai tantangan.

Pada 5 Agustus 2026, sebagian zodiak dipercaya mulai merasakan energi yang mendukung terbukanya peluang baru dalam hubungan, pertemanan, hingga kehidupan emosional.

Situasi yang sebelumnya terasa membingungkan perlahan menjadi lebih jelas, sementara hubungan dengan orang-orang di sekitar berkembang ke arah yang lebih harmonis.

Fase butterfly era tidak selalu ditandai dengan perubahan besar dalam waktu singkat.

Justru, transformasi tersebut sering dimulai dari hal-hal sederhana, seperti hadirnya orang yang tepat, komunikasi yang membaik, atau keberanian untuk membuka lembaran baru.

Perubahan kecil inilah yang kemudian membawa dampak besar dalam kehidupan seseorang.

Berdasarkan interpretasi astrologi, terdapat 3 zodiak yang diprediksi paling kuat memasuki fase butterfly era mulai hari ini dikutip dari Yourtango.com.

Mereka berpeluang merasakan kebahagiaan yang mengalir secara bertahap melalui hubungan yang semakin bermakna dan kesempatan baru yang hadir tanpa diduga.

1. Taurus

Taurus menjadi salah satu zodiak yang diperkirakan memasuki fase transformasi emosional yang penuh ketenangan.

Setelah melewati berbagai dinamika dalam hubungan sosial, kini Anda mulai menyadari siapa saja orang-orang yang benar-benar memberikan dukungan tanpa syarat.

Energi positif hari ini membuat Taurus semakin menghargai arti persahabatan yang tulus.