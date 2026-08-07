Punya Karisma dan Peluang Besar, 7 Weton Ini Disebut Membawa Aura Kemakmuran

Ilustrasi weton kelas sultan (freepik)
JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton atau perhitungan hari lahir masih dipercaya oleh sebagian masyarakat sebagai salah satu unsur yang menggambarkan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang.
Dari berbagai kombinasi weton yang ada, beberapa di antaranya kerap disebut memiliki energi istimewa karena dipercaya membawa daya tarik rezeki, keberuntungan, serta peluang besar dalam kehidupan.
Weton tersebut sering mendapat julukan sebagai "weton kelas sultan" karena diyakini mempunyai karakter kuat, mudah mendapatkan kesempatan, dan memiliki jalan hidup yang lebih terbuka menuju kesuksesan.
Meski demikian, kepercayaan mengenai weton merupakan bagian dari tradisi dan budaya, sementara keberhasilan seseorang tetap dipengaruhi oleh usaha, kerja keras, keputusan, serta sikap dalam menjalani kehidupan.
Dilansir dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, berikut tujuh weton yang dipercaya memiliki aura kemakmuran dan keberuntungan.
1. Kamis Wage
Orang yang lahir pada weton Kamis Wage dipercaya memiliki karakter teliti, tenang, serta mampu menyusun strategi dengan baik.
Mereka cenderung tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan karena selalu mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum bertindak.
Sikap hati-hati tersebut membuat mereka dianggap mampu menghindari banyak kesalahan dan memaksimalkan peluang yang datang.
Dalam urusan rezeki, pemilik weton Kamis Wage dipercaya sering menemukan kesempatan melalui kerja keras maupun bantuan dari lingkungan sekitar.
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