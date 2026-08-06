Rezeki Mengalir Deras! 8 Weton Ini Disebut Membawa Aura Kemakmuran

Ilustrasi paling kaya raya (Freepik)
JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton menjadi salah satu warisan tradisi yang digunakan untuk membaca karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran keberuntungan seseorang.
Weton merupakan perhitungan berdasarkan hari lahir dan pasaran Jawa yang dipercaya memiliki makna tertentu mengenai watak serta potensi kehidupan seseorang.
Salah satu kategori yang cukup dikenal dalam primbon Jawa adalah Tibo Gedong. Istilah ini sering dikaitkan dengan kemakmuran, kelimpahan, dan peluang mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
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Orang yang masuk dalam kategori ini dipercaya memiliki energi positif dalam urusan rezeki. Keberuntungan tersebut bisa muncul melalui kerja keras, kemampuan membangun hubungan, maupun kesempatan yang datang di waktu yang tepat.
Meski demikian, ramalan weton hanyalah bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat. Kesuksesan tetap membutuhkan usaha, doa, serta keputusan yang bijaksana.
Berikut delapan weton yang dipercaya memiliki energi Tibo Gedong dan dikaitkan dengan keberuntungan finansial, dirangkum dari kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79.
Senin Pahing memiliki neptu 13 dan dikenal sebagai weton yang menggambarkan pribadi kuat serta penuh ketekunan.
Pemilik weton ini biasanya tidak mudah menyerah ketika menghadapi masalah. Mereka cenderung sabar, teliti, dan mampu menjalani proses panjang untuk mencapai tujuan.
Keberuntungan Senin Pahing dipercaya tidak datang secara instan, melainkan melalui kerja keras dan konsistensi.
Mereka sering mendapatkan hasil besar setelah melewati berbagai tantangan.
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