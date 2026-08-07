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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 00.17 WIB

Punya Aura Berbeda, Ini 5 Karakter Weton Rabu Pon yang Dipandang Istimewa

karakter unggul dari weton Rabu Pon yang menjadikannya istimewa./Freepik/ pikisuperstar - Image

karakter unggul dari weton Rabu Pon yang menjadikannya istimewa./Freepik/ pikisuperstar

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton sering dikaitkan dengan gambaran karakter, kecenderungan sifat, serta perjalanan hidup seseorang.

Salah satu weton yang banyak diperbincangkan adalah Rabu Pon. Kombinasi hari dan pasaran ini dipercaya memiliki perpaduan karakter yang menarik, mulai dari kecerdasan, ketenangan, hingga kemampuan membangun hubungan baik dengan orang lain.

Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, pemilik weton Rabu Pon memiliki sejumlah sifat positif yang membuat mereka terlihat berbeda dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan.

Dikutip dari akun YouTube GRIYA KEJAWEN, berikut lima karakter unggul weton Rabu Pon yang dianggap menjadikannya istimewa.

1. Memiliki Pikiran Tajam dan Cepat Memahami Situasi

Pemilik weton Rabu Pon dipercaya memiliki kemampuan berpikir yang kuat serta mudah memahami berbagai persoalan.

Kecerdasan mereka tidak hanya terlihat dari kemampuan akademik, tetapi juga dari cara mereka membaca keadaan dan menemukan solusi ketika menghadapi masalah.

Mereka dikenal cepat belajar, mudah menyesuaikan diri dengan perubahan, serta mampu mengolah pengalaman menjadi pelajaran berharga.

Dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sehari-hari, kemampuan tersebut membuat mereka sering menjadi tempat bertanya ketika orang lain membutuhkan pendapat atau bantuan.

Meski memiliki wawasan luas, pemilik weton Rabu Pon dipercaya tetap mampu menjaga sikap rendah hati dan tidak merasa lebih unggul dari orang lain.

2. Dipercaya Memiliki Jalan Rezeki yang Baik

Dalam pandangan primbon Jawa, Rabu Pon sering dikaitkan dengan keberuntungan dan kemudahan dalam mencari penghidupan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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