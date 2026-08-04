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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 4 Agustus 2026 | 18.03 WIB

3 Zodiak Paling Mudah Dicintai, Punya Karakter Unik dan Kepribadian yang Memikat

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific - Image

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific

JawaPos.com - Setiap zodiak memiliki karakter yang unik. Ada beberapa dari mereka yang paling mudah dicintai.

Mereka memancarkan pesona dan kehangatan yang membuatnya mudah dicintai. Karisma alami yang dimiliki seringkali menjadikan ketiganya sebagai karakter yang mencolok di dalam astrologi.

Berdasarkan informasi dari laman astrotalk.com yang dikutip pada (04/08) berikut adalah tiga zodiak yang paling sering dikagumi menurut para astrolog.  

Cancer dikenal memiliki kedalaman emosi yang kuat serta sifat penyayang. Mereka sangat protektif terhadap orang-orang yang mereka cintai dan selalu siap memberikan support system kepada keluarga maupun sahabat.

Cancer dikenal sebagai tempat bersandar saat menghadapi masalah. Intuisi tajam serta rasa kasih sayang yang besar membuat siapapun merasa diperhatikan dan dicintai saat bersama cancer.

Libra terkenal dengan sifatnya yang diplomatis serta rasa keadilan yang tinggi. Mereka selalu berusaha menciptakan keseimbangan dalam setiap hubungan sehingga dikenal sebagai pasangan maupun sahabat yang menyenangkan.

Selain itu, kecintaan libra terhadap seni dan keindahan sering menghadirkan pengalaman yang berkesan. Libra adalah zodiak yang layak untuk dikagumi.

Pisces sering disebut sebagai sosok pemimpi dalam astrologi karena mereka kerap larut dalam imajinasi dunia yang mereka ciptakan.

Sifat tersebut yang membuat pisces terlihat unik, sekaligus penuh misteri. Mereka juga dikenal sangat setia dan penuh kasih sayang. 

Editor: Hanny Suwindari
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