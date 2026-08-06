Bukan Sekadar Kebiasaan, Tidur dengan Hewan Peliharaan Ternyata Menggambarkan Karakter Seseorang

JawaPos.com – Bagi sebagian pemilik hewan peliharaan, berbagi tempat tidur dengan kucing atau anjing kesayangan sudah menjadi kebiasaan sehari-hari.

Bukan hanya tentang rasa nyaman, kebiasaan sederhana ini ternyata juga menarik perhatian dalam kajian psikologi. Cara seseorang memperlakukan hewan peliharaan dapat mencerminkan beberapa aspek kepribadian, mulai dari tingkat kepedulian, cara mengelola emosi, hingga pola hubungan dengan lingkungan sekitar.

Tidur bersama hewan peliharaan menunjukkan adanya ikatan emosional yang kuat antara pemilik dan hewan kesayangannya. Kehadiran mereka saat beristirahat sering memberikan rasa aman, tenang, dan menjadi bagian dari rutinitas yang menyenangkan.

Namun, tentu saja kebiasaan ini tidak bisa dijadikan patokan mutlak untuk menilai karakter seseorang. Setiap individu memiliki alasan berbeda dalam membangun hubungan dengan hewan peliharaannya.

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Dilansir dari geediting.com, berikut beberapa ciri kepribadian yang sering dikaitkan dengan orang yang terbiasa tidur bersama hewan peliharaan menurut sudut pandang psikologi.

Memiliki rasa empati yang besar Orang yang nyaman berbagi tempat tidur dengan hewan peliharaan biasanya memiliki kemampuan empati yang tinggi.

Mereka mampu memahami kebutuhan dan kenyamanan makhluk lain, termasuk ketika hewan tersebut membutuhkan rasa aman saat beristirahat.

Memberikan ruang pribadi kepada hewan kesayangan menunjukkan adanya hubungan emosional yang erat. Sikap penuh perhatian ini sering kali juga terlihat dalam hubungan mereka dengan orang-orang di sekitarnya.

Mereka cenderung lebih peka terhadap perasaan orang lain dan mudah menunjukkan kepedulian ketika seseorang membutuhkan bantuan.