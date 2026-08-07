Simak, 9 Kepribadian Orang yang Tidur dengan Memakai Kaos Kaki Menurut Psikologi

kepribadian orang yang tidur dengan memakai kaos kaki menurut Psikologi./Freepik.
JawaPos.com – Psikologi kerap mengungkap sisi kepribadian melalui kebiasaan tidur yang tampak sederhana namun menyimpan makna tersembunyi.
Salah satu perilaku yang menarik perhatian adalah saat seseorang memilih untuk tidur dengan memakai kaos kaki.
Topik ini menjadi bahan pembahasan menarik dalam kajian psikologi yang menyoroti hubungan antara kebiasaan fisik dan kepribadian.
Kepribadian individu bisa tercermin dari hal-hal kecil yang dilakukan saat tidur, termasuk pilihan untuk mengenakan kaos kaki.
Melalui pendekatan psikologi, perilaku ini membuka ruang interpretasi tentang bagaimana manusia membentuk kenyamanan dan identitas diri.
Dilansir dari geediting.com, bahwa ada sembilan kepribadian orang yang tidur dengan memakai kaos kaki menurut Psikologi.
1. Perencana yang teliti
Orang yang terbiasa menyiapkan kaus kaki bersih di samping tempat tidur sebelum mematikan lampu biasanya adalah individu yang juga menyiapkan bekal makan siang pada malam hari dan mengelola kalender dengan kode warna yang teratur.
Sifat conscientiousness atau kecermatan, yang merupakan salah satu dari lima trait kepribadian utama, telah terbukti berkaitan erat dengan kualitas tidur yang lebih baik.
Karena kaus kaki secara nyata meningkatkan efisiensi tidur, masuk akal bahwa orang yang cermat merangkul taktik ini sebagai bagian dari pola pikir "merencanakan ke depan" yang lebih luas.
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