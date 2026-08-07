7 Weton Ini Diyakini Memiliki Jalan Rezeki Baik Berdasarkan Primbon Jawa, Apa Saja?

Ilustrasi weton emas yang pintar mencari uang (freepik)
JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kerap digunakan untuk menafsirkan karakter, perjalanan hidup, hingga potensi rezeki seseorang. Meski tidak memiliki dasar ilmiah, kepercayaan ini masih menjadi bagian dari budaya yang menarik untuk disimak oleh sebagian masyarakat.
Sejumlah weton dipercaya memiliki kemampuan melihat peluang dan memanfaatkannya dengan baik sehingga sering dikaitkan dengan keberuntungan dalam urusan finansial. Namun, dalam pandangan Primbon, keberuntungan tersebut tetap perlu diimbangi dengan usaha dan sikap bijaksana.
Dilansir dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, berikut tujuh weton yang disebut memiliki potensi rezeki yang baik menurut Primbon Jawa.
Rabu Pon berada di bawah naungan Satria Wibawa dan Nohan Rembulan. Kombinasi tersebut dipercaya melambangkan kewibawaan sekaligus keberuntungan. Pemilik weton ini diyakini memiliki kemampuan membaca peluang dengan cepat sehingga berpotensi memperoleh rezeki dari berbagai kesempatan yang datang.
Menurut Primbon, Selasa Pahing dinaungi Waseso Segoro dan Gigis Bumi. Weton ini dipercaya memiliki potensi rezeki yang luas serta kemampuan memberikan manfaat bagi keluarga maupun orang-orang di sekitarnya melalui hasil usaha yang diperoleh.
Dengan jumlah neptu 10, Selasa Pon berada di bawah naungan Tunggak Semi. Weton ini sering dikaitkan dengan peluang keberhasilan dalam pekerjaan maupun usaha. Kemampuan memanfaatkan kesempatan disebut menjadi salah satu kekuatan utama pemilik weton ini.
Senin Wage dipercaya berada di bawah pengaruh Tunggak Semi dan memiliki Ilmu Latipan, yang dalam Primbon dihubungkan dengan kecerdasan serta kemudahan mempelajari berbagai hal. Karakter tersebut diyakini membantu pemilik weton ini membuka peluang rezeki dalam berbagai bidang.
Kamis Legi juga termasuk weton yang dinaungi Tunggak Semi. Dalam penafsiran Primbon, kondisi ini dikaitkan dengan peluang usaha yang cukup baik dan kemudahan memperoleh rezeki apabila disertai kerja keras dan ketekunan.
Jumat Kliwon kerap dikenal karena nilai spiritual yang melekat dalam budaya Jawa. Selain itu, weton ini dipercaya berada di bawah naungan Tunggak Semi dan Nohan Rembulan, yang disebut membawa peluang finansial bagi mereka yang mampu memanfaatkan kesempatan dengan baik.
Rabu Legi berada di bawah naungan Waseso Segoro, yang dalam Primbon melambangkan keluasan rezeki. Selain itu, pemilik weton ini dipercaya memiliki sikap yang baik sehingga lebih mudah membangun hubungan positif yang dapat membuka berbagai peluang dalam kehidupan.
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