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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 7 Agustus 2026 | 23.05 WIB

Peluang Keuangan 2026, Ini 5 Shio yang Banyak Disorot

Shio unggul yang membuka banyak peluang finansial di tahun 2026 - Image

Shio unggul yang membuka banyak peluang finansial di tahun 2026

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, pergerakan setiap shio kerap dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk karier, hubungan, dan kondisi keuangan. Meski tidak dapat dijadikan patokan pasti, banyak orang menjadikan ramalan shio sebagai referensi atau motivasi dalam menyambut tahun yang baru.

Untuk tahun 2026, beberapa shio disebut memiliki peluang yang lebih besar dalam memanfaatkan kesempatan finansial. Prediksi ini didasarkan pada penafsiran siklus shio dan dipercaya menggambarkan potensi yang dapat dimaksimalkan apabila diiringi dengan usaha yang konsisten.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut lima shio yang disebut memiliki peluang finansial yang cukup baik sepanjang tahun 2026.

1. Shio Tikus

Pemilik Shio Tikus dikenal memiliki kemampuan membaca peluang dengan cepat. Ketelitian dalam menganalisis situasi membuat mereka dinilai lebih mudah menemukan kesempatan yang mungkin tidak disadari orang lain.

Dalam prediksi ini, intuisi bisnis mereka disebut semakin kuat sehingga berpotensi memperoleh tambahan pemasukan dari berbagai sumber, baik melalui pekerjaan utama, usaha sampingan, maupun peluang investasi yang dianggap menjanjikan.

2. Shio Ular

Shio Ular identik dengan sikap tenang dan penuh perhitungan. Mereka dipercaya mampu mengambil keputusan secara hati-hati sehingga lebih mudah menentukan waktu yang tepat untuk bertindak.

Ramalan ini menyebutkan bahwa keuntungan finansial dapat datang dari sumber yang tidak terduga, seperti hasil investasi yang mulai berkembang atau kerja sama baru yang memberikan prospek positif.

3. Shio Naga

Pemilik Shio Naga dikenal memiliki karakter yang berwibawa dan mudah membangun kepercayaan. Reputasi yang baik disebut menjadi salah satu modal utama yang membuka berbagai kesempatan baru.

Dalam prediksi tahun 2026, peluang finansial bagi Shio Naga diperkirakan datang melalui relasi profesional, tawaran proyek, maupun kerja sama yang lahir dari jaringan yang telah mereka bangun sebelumnya.

4. Shio Kambing

Shio Kambing sering dikaitkan dengan kemampuan menjalin hubungan yang harmonis. Kecerdasan emosional dan sikap yang mudah diterima orang lain dipercaya membantu mereka memperoleh peluang dari lingkungan sekitar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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